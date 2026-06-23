Площадь пожаров в Красноярском крае и Томской области продолжает расти

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае к утру 23 июня выросла до 191,6 тыс. га. Днем ранее в регионе действовало 89 возгораний на площади 173,9 тыс. га, сообщил краевой Лесопожарный центр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На данный момент в Красноярском крае 11 пожаров локализованы на территории в 4,4 тыс. га. В Томской области к утру вторника действует 60 возгораний. По сообщению пресс-службы регионального департамента лесного хозяйства, пять из них локализованы на территории Асиновского, Александровского, Парабельского, Кедровского и Каргасокского лесничеств.

Задымления от пожаров в Красноярском крае фиксируются в Новосибирской и Кемеровской областях с 22 июня.

Александра Стрелкова