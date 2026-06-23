16 человек пострадали, 99 домов повреждено смерчем в свердловской Кушве

В результате смерча в Кушве (Свердловская область) за медицинской помощью обратились 15 человек, один пострадавший госпитализирован в Нижний Тагил, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области этой ночью. После урагана действует режим чрезвычайной ситуации. По информации администрации города, пострадало 97 домов, но власти добавили, что оценка ущерба продолжится в светлое время суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС по Свердловской области Фото: МЧС по Свердловской области

Утром региональное МЧС сообщило, что количество пострадавших выросло до 16 человек, а количество поврежденных домов — до 99. 32 дома оказались полностью разрушены.

По данным свердловских властей, городские дороги очищены от мусора, водоснабжение возобновлено, однако два участка города временно отключены от газа ради безопасности. Для восстановления электричества работают четыре бригады «Облкоммунэнерго», при этом приоритет отдан подключению социальных учреждений через три генератора.

В городе открыт пункт временного размещения, туда обратился один человек.

В результате сильной грозы со смерчем вечером 22 июня в Кушве без электричества остались более 4 тыс. частных домов. Без электроснабжения также остались жители части Верхней Туры, поселка Баранчинский и сел Большая Лая и Малая Лая.

Губернатор Денис Паслер направил в пострадавшие территории специалистов областных ведомств во главе с министром строительства и развития инфраструктуры Григорием Сургановым. Им предстоит оценить масштабы ущерба и объем предстоящих восстановительных работ.

Мария Игнатова