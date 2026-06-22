Трамп поздравил своего сторонника с победой на выборах президента Колумбии

Президент США Дональд Трамп поздравил с победой на президентских выборах в Колумбии кандидата от правых сил Абелардо де ла Эсприэлью. Перед голосованием американский президент заявлял о поддержке политика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Eric Lee / Reuters Дональд Трамп

Фото: Eric Lee / Reuters

«Поздравляю “Эль Тигре” (ТИГР!) Абелардо де ла Эсприэлью, нового президента Колумбии! Я с нетерпением жду совместной работы по построению прочных отношений между Колумбией и США, которые откроют новые горизонты для обеих наших стран!» — написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

Абелардо де ла Эсприэлья по результатам подсчета 99,9% бюллетеней во втором туре выборов набирал 49,66% голосов. Политик позиционирует себя как сторонника Дональда Трампа. Его соперник Иван Сепеда, кандидат от коалиции левых сил и последователь нынешнего президента, набрал 48,7%. Первый тур выборов прошел 31 мая, по его итогам никто не набрал больше 50% голосов. Действующий глава государства Густаво Петро на новый срок не переизбирается.

Подробнее — в материале «Ъ» «Колумбия поймала правую волну».