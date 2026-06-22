На президентских выборах в Колумбии побеждает поклонник Трампа по прозвищу «Эль Тигро»

По результатам подсчета 99,9% бюллетелей, во втором туре президентских выборов в Колумбии с незначительным отрывом побеждает кандидат от правых сил Аделардо де ла Эсприэлла. Политик, который позиционирует себя сторонником Дональда Трампа и называет себя «Эль Тигро», набирает 49,66% голосов. Его соперник Иван Сепеда, сторонник нынешнего президента и кандидат от коалиции левых сил – 48,7%. Остальные бюллетени являются недействительными или испорченными.

По итогам прошедшего 31 мая первого тура ни один из кандидатов не набрал больше 50% голосов. Абелардо де ла Эсприэлья стал лидером с 43,7% голосов, на втором месте —Иван Сепеда с 40,9% голосов.

Нынешний президент Колумбии Густаво Петро не переизбирается на новый срок. 9 июня специализированная комиссия начала в отношении господина Петро два дисциплинарных расследования. Они касаются его возможной причастности к политической агитации в преддверии выборов. Речь в том числе идет о его выступлении в региональном парламенте, содержавшем нападки на оппозицию.

Евгений Хвостик