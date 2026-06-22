Колумбия поймала правую волну

Новым президентом Колумбии станет мультимиллионер-юрист и почитатель Дональда Трампа 47-летний Абелардо де ла Эсприэлья, называвший себя кандидатом от антиистеблишмента и шедший на выборы с крайне правой программой, особенно по части безопасности. Его победа подводит черту под четырьмя годами правления первого и единственного пока левого президента Колумбии Густаво Петро и укрепляет тенденцию радикального правого крена Латинской Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Абелардо де ла Эсприэлья выступает перед своими сторонниками в Барранкилье (21 июня 2026 года)

Фото: Jair Coll / File Photo / Reuters Абелардо де ла Эсприэлья выступает перед своими сторонниками в Барранкилье (21 июня 2026 года)

Фото: Jair Coll / File Photo / Reuters

До недавних пор 47-летний де ла Эсприэлья не имел политического опыта и не был известен широкой публике. Долгие годы он был успешным адвокатом, а затем еще и владельцем обширной бизнес-империи, занимающейся торговлей вином и ромом, мужской одеждой и недвижимостью. Правда, как обнаружило издание La Silla Vacia, в 2024 году многие из его предприятий оказались убыточными и были ликвидированы, а самым прибыльным бизнесом осталась юридическая фирма.

Так или иначе, прошлым летом бизнесмен-юрист, имеющий помимо колумбийского американское и итальянское гражданство, объявил о намерении баллотироваться в президенты и уже к началу нынешнего года начал стремительно набирать популярность. В конце мая он одержал победу в первом туре выборов, получив 43,7% голосов.

По итогам второго тура 21 июня Абелардо де ла Эсприэлья вышел победителем. Правда, его преимущество перед соперником — сенатором левых взглядов Иваном Сепедой, поддержанным уходящим главой государства Густаво Петро,— оказалось довольно скромным. Де ла Эсприэлья получил 49,6% голосов, в то время как Сепеда набрал 48,7%, отстав примерно на 250 тыс. голосов.

Во многом популярность крайне правого кандидата и, как он сам себя окрестил, представителя антиистеблишмента оказалась связана с его жесткой позицией по части борьбы с преступностью и планом проведения рыночных реформ.

Например, он обещал возобновить разведку нефти, снизить налоги и сократить госсектор на 40%, поручив эти задачи грамотному и уважаемому человеку — Хосе Мануэлю Рестрепо, занимавшему пост министра финансов при консервативном предшественнике Петро Иване Дуке. Нынешний победитель сделал Рестрело своим вице-президентом.

Довольно радикальные преобразования де ла Эсприэлья задумал и в сфере безопасности. Если президент Петро придерживался плана «полного мира», предусматривающего переговоры о самоликвидации всех преступных группировок, то де ла Эсприэлья, прозванный сторонниками Тигром, обещал вернуться к полномасштабной войне с незаконными вооруженными группировками и наркокартелями. Он грозился убивать преступников «как крыс и тараканов» и заявлял, что будет добиваться поддержки США для авиаударов по плантациям коки.

Наконец, де ла Эсприэлья предложил построить в Колумбии десять мегатюрем. Из-за этого, учитывая вид будущего президента — дорогие часы, дизайнерские солнцезащитные очки и ухоженная борода, его не раз сравнивали с сальвадорским президентом Найибом Букеле, называющим себя «самым крутым диктатором в мире». Именно Букеле первым в регионе санкционировал строительство мегатюрем, чтобы снизить уровень преступности, призывая и другие страны Центральной Америки последовать его примеру.

Колумбийский политик неизменно отрицал, что подражает сальвадорскому лидеру. А вот восхищения главой Белого дома не скрывал — и был поддержан в ходе кампании Дональдом Трампом, неизменно благоволящим крайне правым политикам по всему миру.

После первого тура Трамп назвал де ла Эсприэлью «умным, сильным и жестким лидером», который бросит вызов «радикальному левому марксисту», а 21 июня будущий лидер Колумбии получил от Трампа поздравительный звонок.

Поговорил он и с госсекретарем США Марко Рубио, который заверил его в намерении тесно взаимодействовать «для развития регионального сотрудничества в области безопасности, прекращения нелегальной иммиграции в Соединенные Штаты и укрепления наших экономических связей». «Лучшие дни Колумбии еще впереди»,— написал Марко Рубио, сообщая о разговоре.

Впрочем, в этом уверены не все колумбийцы. В ходе предвыборной кампании будущий глава государства заявлял, что «разорвет» левых на части, но после победы пообещал, что будет «управлять страной для всех колумбийцев — для тех, кто голосовал за меня, и для тех, кто выбрал другого кандидата». Сторонников «другого кандидата» это не сильно проняло. После оглашения итогов выборов многие из электората левого Сепеды устроили протесты в ряде городов. В Кали, третьем по величине городе Колумбии, например, демонстранты решили выразить свое недовольство сожжением американских флагов.

Победа де ла Эсприэльи знаменует собой возвращение Колумбии в правый лагерь и усиливает тренд на правый поворот в регионе.

Достаточно вспомнить недавние победы на президентских выборах Насри Асфуры в Гондурасе и Хосе Антонио Каста в Чили и предполагаемую победу Кейко Фухимори в Перу (где после второго тура 7июня все еще ведут подсчет голосов). Когда 7 августа новый лидер Колумбии официально вступит в должность, под управлением левых правительств в Латинской Америке останутся только Мексика, Бразилия, Уругвай и Гватемала.

Наталия Портякова