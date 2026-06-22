«Лукойл» ограничил отпуск топлива в Воронежской области

С 23 июня на АЗС сети «Лукойл» в Воронежской области устанавливаются «временные ограничения». В бак на территории города отпускаются за раз по 30 литров бензина и 60 литров дизеля. На трассе — по 60 литров бензина и 200 литров дизеля. Об этом сообщили в облправительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

При этом, по словам властей, запас бензина марок АИ-95, АИ-92, а также дизельного топлива в регионе «в достаточном объеме сохраняется» на АЗС федеральных сетей. Временное отсутствие бензина на конкретных заправках в облправительстве связывают с логистикой и «повышением спроса».

ФАС продолжает мониторинг цен на АЗС местных и федеральных сетей. Власти заявляют, что основной причиной повышения цен остается подорожание топлива на бирже. В то же время «в ряде случаев» на федеральном уровне приняты «соответствующие решения» и возбуждены дела о нарушении закона в отношении «отдельных компаний».

«Ситуация с запасом топлива в регионе остается на контроле федерального центра, регионального правительства, УФАС по Воронежской области и иных структур»,— добавили в облправительстве.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в конце прошлой недели средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 руб. за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4% — на 8 июня показатель был 72,34 руб.

Ранее представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». Обсуждался также рост цен: региональный бизнес отметил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже, а федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию.

13 июня Минэнерго РФ опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах». В нем говорилось, что «в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов». В тот же день «Ъ-Черноземье» рассказывал, что «Татнефть» ограничила отпуск топлива как минимум в двух регионах Черноземья — Воронежской и Липецкой областях.

Егор Якимов