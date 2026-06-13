«Татнефть» установила ограничение в 20 литров бензина на заправках в Воронеже и Липецке

На заправочных станциях «Татнефти» в Воронеже установили ограничение по топливу. Речь идет об отпуске 20 литров автобензина в один автомобиль. На дизель установлено ограничение в 40 литров для физических лиц и 200 литров — для юрлиц. Соответствующие уведомления начали замечать на АЗС в конце этой недели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Черноземье» Фото: «Ъ-Черноземье»

В распоряжении редакции предоставили фото с АЗС на проспекте Труда. Однако в сети есть сообщения, что подобные уведомления появились и на других заправках, в частности — на улице 9 Января. В каждом случае указывается, что максимальная доза отпуска топлива в один автомобиль ограничена «по техническим причинам».

Также об аналогичных ограничениях на АЗС «Татнефти» сообщают в Липецкой области, Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

Комментарий по ситуации для «Ъ-Черноземье» в пресс-службе «Татнефти» предоставить не смогли, но сообщили, что он может появиться позднее.

Источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти отметил, что федеральная сеть «в настоящий момент не уведомила власти Воронежской области об изменениях и причинах принятия решений по ограничению отпуска». Такой информацией также не владеют специалисты и горячей линии сети. Власти Воронежской области подготовят дополнительные пояснения по ситуации после того, как появится официальная позиция «Татнефти». Вместе с тем, как отметил источник «Ъ-Черноземье» в региональной власти, отпуск топлива на АЗС иных сетей в Воронеже «осуществляется в штатном режиме», изменений нет. Ситуация, по словам собеседника «Ъ-Черноземье», регулируется «на федеральном уровне»: «Даны поручения по контролю и мониторингу ситуации в регионах. В том числе отдельное внимание уделено ситуации с ростом цен».

В начале июня правительство Воронежской области публиковало официальный комментарий, в котором подчеркивалось, что в регионе достаточно запасов дизельного топлива и бензина марок АИ-92 и АИ-95. На АЗС, относящихся к федеральным сетям, ситуацию назвали стабильной.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», часть топливных компаний в конце мая и начале июня ввела определенные ограничения на отпуск топлива в канистры «для обеспечения безопасности».

Минэнерго РФ сегодня опубликовало заявление «о ситуации с топливом в южных регионах». В нем сказано, что «в последнее время предприятия топливно-энергетического комплекса сталкиваются с ростом воздушных атак противника, что приводит к временным сложностям с поставками топлива в ряде регионов».

«В Минэнерго сформирован отраслевой штаб. Он работает на постоянной основе. В него входят все крупнейшие компании российского ТЭК. Задачей является обеспечение стабильной и эффективной работы всего топливно-энергетического комплекса страны»,— заверили в ведомстве.

Денис Данилов