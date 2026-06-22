Премьер Катара обвинил Нетаньяху в эскалации ситуации на Ближнем Востоке
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. По мнению катарского премьера, это может подорвать переговоры между США и Ираном.
«К сожалению, это не первый случай, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе. Эскалация в любом месте региона, будь то в Ливане или где-либо еще, повлияет на переговоры»,— сказал премьер-министр Катара (цитата по Alanba).
США и Иран начали прямые переговоры о завершении конфликта на Ближнем Востоке 21 июня. Стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению после подписания Исламабадского меморандума о перемирии 18 июня. Один из пунктов документа — прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. При этом Израиль заявил о готовности к возобновлению атак на ливанское движение «Хезболла».
Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».
Заявление премьер-министра Катара шейха Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль Тани об эскалации ситуации на Ближнем Востоке, исходящей от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, прозвучало на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта в регионе. Катар традиционно выступает посредником в переговорах, в том числе между США и Ираном, а также между Израилем и палестинским движением «Хамас», и обеспокоен, что действия Нетаньяху могут подорвать эти дипломатические усилия.
Этому предшествовало несколько важных событий, в частности подписание Исламабадского меморандума о перемирии 18 июня, который предусматривал прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан. Однако Израиль, возглавляемый Нетаньяху, ранее уже проявлял готовность продолжать атаки на ливанское движение «Хезболла» и не раз говорил о планах сохранить зону безопасности на юге Ливана. Более того, американская разведка предупреждала администрацию США о риске того, что Израиль может нарушить условия меморандума между США и Ираном, учитывая внутриполитическое давление, с которым сталкивается Нетаньяху.