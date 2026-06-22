Премьер Катара обвинил Нетаньяху в эскалации ситуации на Ближнем Востоке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стремится к эскалации ситуации на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. По мнению катарского премьера, это может подорвать переговоры между США и Ираном.

«К сожалению, это не первый случай, когда Нетаньяху провоцирует эскалацию в регионе. Эскалация в любом месте региона, будь то в Ливане или где-либо еще, повлияет на переговоры»,— сказал премьер-министр Катара (цитата по Alanba).

США и Иран начали прямые переговоры о завершении конфликта на Ближнем Востоке 21 июня. Стороны должны прийти к окончательному мирному соглашению после подписания Исламабадского меморандума о перемирии 18 июня. Один из пунктов документа — прекращение военных действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. При этом Израиль заявил о готовности к возобновлению атак на ливанское движение «Хезболла».

Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».