Александр Хинштейн запустил голосование о запрете продажи вейпов в Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн запустил голосование в своем аккаунте «ВКонтакте» о введении запрета на розничную продажу вейпов и жидкостей к ним в регионе. На момент публикации в опросе приняли участие 2,8 тыс. человек, 73,15% из них поддержали запрет, 26,85% выступили против. Глава региона пообещал принять решение с учетом мнения жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Запретить нельзя продавать. Где в этом предложении поставим запятую? Как и обещал, предлагаю вместе принять решение: будем ли вводить в регионе запрет на продажу вейпов?» — написал Хинштейн.

15 июня вопрос обсуждался на оперативном совещании облправительства. Министр здравоохранения региона Светлана Ермолова заявила, что полностью поддерживает инициативу и предлагает установить ограничения, настаивая на опасности для подрастающего поколения. Господин Хинштейн тогда отметил, что согласен с министром, но призвал «вводить ограничения осмысленно» и узнать мнение жителей.

Госдума на заседании 9 июня во втором и третьем чтениях единогласно одобрила правительственный законопроект, дающий регионам право вводить временный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

Ульяна Ларионова