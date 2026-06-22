Паслер рассказал, что представят на «Иннопроме-2026» уральские компании

Свердловские предприятия представят на международной промышленной выставке «Иннопром-2026» образцы производственных достижений. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Так, «Уральские локомотивы» представят макет скоростного электропоезда из отечественных комплектующих для высокоскоростных магистралей.

Уральский завод гражданской авиации покажет турбовинтовой двигатель ВК-800 и макет самолета УТС-800. Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» продемонстрирует комплекс бортового оборудования для легкой авиации.

Компания «Датарк» представит модульный центр обработки данных (ЦОД) для автономных систем и платформенных решений.

Машиностроительный завод имени М. И. Калинина покажет совместный с белорусской компанией «АМКАДОР» вилочный погрузчик для складских и производственных задач.

Кроме того, на выставке планируется интерактивный стенд запуска ракеты-носителя Союз-5.

Выставка «Иннопром-2026» пройдет с 6 по 9 июля в Екатеринбурге. Ее главной темой в этом году станет «Индустрия 360: производство без границ», а страной-партнером выставки выступит Индонезия. Участие в «Иннопроме-2026» примут представители более чем 50 стран.

Полина Бабинцева