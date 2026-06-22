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Мошенничество мэрского периода

В Кузбассе вынесен приговор бывшему председателю облправительства

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области городской суд вынес обвинительный приговор бывшему председателю правительства региона Вячеславу Телегину. Экс-чиновник получил по уголовному делу о мошенничестве 12 лет колонии и штраф в 4,8 млн руб. В материалах дела речь идет о периоде, когда он возглавлял муниципалитет, заключавший контракты на строительные и благоустроительные работы, в действительности не проводившиеся. Нанесенный казне ущерб правоохранительные органы оценили почти в 73 млн руб. Вину Вячеслав Телегин не признал.

Бывший глава кемеровского правительства Вячеслав Телегин вину не признал, но нанесенный бюджету ущерб компенсировал

Бывший глава кемеровского правительства Вячеслав Телегин вину не признал, но нанесенный бюджету ущерб компенсировал

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Бывший глава кемеровского правительства Вячеслав Телегин вину не признал, но нанесенный бюджету ущерб компенсировал

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В Ленинске-Кузнецком 22 июня завершился процесс по делу Вячеслава Телегина — бывшего председателя правительства Кузбасса. Впрочем, в материалах дела с 30 эпизодами речь идет о периоде, когда он возглавлял Ленинск-Кузнецкий городской округ (2015—2018 годы). Экс-мэр обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно версии обвинения, в эти годы окружной комитет по управлению муниципальным имуществом заключил с компанией «Экострой ЛК» контракты на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны путем участия в долевом строительстве. По условиям этих соглашений подрядчик обязан был возвести дома, благоустроить территорию и подвести инженерные сети.

«С целью хищения бюджетных денежных средств осужденные организовали проведение незаконных аукционов и заключение дополнительных муниципальных контрактов на выполнение работ, уже предусмотренных договорами на приобретение социального жилья, на основании которых из бюджета на счет коммерческой организации неправомерно перечислено более 72 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре области.

К тому времени, когда правоохранительные органы раскрыли преступную схему, Вячеслав Телегин значительно продвинулся по карьерной лестнице. В мае 2018 года новый руководитель Кузбасса Сергей Цивилев перевел мэра преимущественно шахтерского города с населением 88 тыс. человек на пост вице-губернатора. В том же году статус чиновника был повышен до первого заместителя главы региона. Наконец, в феврале 2021 года Вячеслав Телегин возглавил правительство области, но проработал на этом посту лишь около полутора лет, уйдя в отставку в августе 2022-го по состоянию здоровья.

В декабре 2022 года стало известно о задержании экс-премьера. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший заместитель мэра Рашид Бадертдинов и главный инженер компании-подрядчика Александр Бадертдинов.

В ходе прений сторон в мае гособвинитель просил приговорить бывшего главу Ленинска-Кузнецкого к 14 годам исправительной колонии общего режима. Суд ограничился 12 годами и штрафом в 4,8 млн руб. При этом будет учтено, что около трех с половиной лет обвиняемый находился под домашним арестом. Кроме того, суд лишил Вячеслава Телегина права занимать определенные должности на два года 11 месяцев и звания «Почетный гражданин города Ленинска-Кузнецкого».

Приговоры другим фигурантам дела оказались лишь немногим менее суровыми. Бывший вице-мэр получил 11 лет и штраф в 4 млн руб., бывший главный инженер — 10 лет и штраф в 3,5 млн руб.

По данным надзорного ведомства, вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Но при этом Вячеслав Телегин полностью возместил причиненный муниципалитету материальный ущерб. Получить комментарий у стороны защиты не удалось

Валерий Лавский, Новосибирск

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