Мошенничество мэрского периода

В Ленинске-Кузнецком Кемеровской области городской суд вынес обвинительный приговор бывшему председателю правительства региона Вячеславу Телегину. Экс-чиновник получил по уголовному делу о мошенничестве 12 лет колонии и штраф в 4,8 млн руб. В материалах дела речь идет о периоде, когда он возглавлял муниципалитет, заключавший контракты на строительные и благоустроительные работы, в действительности не проводившиеся. Нанесенный казне ущерб правоохранительные органы оценили почти в 73 млн руб. Вину Вячеслав Телегин не признал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший глава кемеровского правительства Вячеслав Телегин вину не признал, но нанесенный бюджету ущерб компенсировал

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Бывший глава кемеровского правительства Вячеслав Телегин вину не признал, но нанесенный бюджету ущерб компенсировал

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

В Ленинске-Кузнецком 22 июня завершился процесс по делу Вячеслава Телегина — бывшего председателя правительства Кузбасса. Впрочем, в материалах дела с 30 эпизодами речь идет о периоде, когда он возглавлял Ленинск-Кузнецкий городской округ (2015—2018 годы). Экс-мэр обвинялся в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Согласно версии обвинения, в эти годы окружной комитет по управлению муниципальным имуществом заключил с компанией «Экострой ЛК» контракты на покупку квартир для переселенцев из аварийного жилья, детей-сирот, ветеранов Великой Отечественной войны путем участия в долевом строительстве. По условиям этих соглашений подрядчик обязан был возвести дома, благоустроить территорию и подвести инженерные сети.

«С целью хищения бюджетных денежных средств осужденные организовали проведение незаконных аукционов и заключение дополнительных муниципальных контрактов на выполнение работ, уже предусмотренных договорами на приобретение социального жилья, на основании которых из бюджета на счет коммерческой организации неправомерно перечислено более 72 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре области.

К тому времени, когда правоохранительные органы раскрыли преступную схему, Вячеслав Телегин значительно продвинулся по карьерной лестнице. В мае 2018 года новый руководитель Кузбасса Сергей Цивилев перевел мэра преимущественно шахтерского города с населением 88 тыс. человек на пост вице-губернатора. В том же году статус чиновника был повышен до первого заместителя главы региона. Наконец, в феврале 2021 года Вячеслав Телегин возглавил правительство области, но проработал на этом посту лишь около полутора лет, уйдя в отставку в августе 2022-го по состоянию здоровья.

В декабре 2022 года стало известно о задержании экс-премьера. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались бывший заместитель мэра Рашид Бадертдинов и главный инженер компании-подрядчика Александр Бадертдинов.

В ходе прений сторон в мае гособвинитель просил приговорить бывшего главу Ленинска-Кузнецкого к 14 годам исправительной колонии общего режима. Суд ограничился 12 годами и штрафом в 4,8 млн руб. При этом будет учтено, что около трех с половиной лет обвиняемый находился под домашним арестом. Кроме того, суд лишил Вячеслава Телегина права занимать определенные должности на два года 11 месяцев и звания «Почетный гражданин города Ленинска-Кузнецкого».

Приговоры другим фигурантам дела оказались лишь немногим менее суровыми. Бывший вице-мэр получил 11 лет и штраф в 4 млн руб., бывший главный инженер — 10 лет и штраф в 3,5 млн руб.

По данным надзорного ведомства, вину в совершении преступлений подсудимые не признали. Но при этом Вячеслав Телегин полностью возместил причиненный муниципалитету материальный ущерб. Получить комментарий у стороны защиты не удалось

Валерий Лавский, Новосибирск