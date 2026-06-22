В Воронеже при ракетной атаке пострадали три человека

В небе над Воронежем уничтожены несколько «высокоскоростных воздушных целей», сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии.

По словам губернатора, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. О каком предприятии речь, не уточняется. Также получили повреждения фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и машин. На местах работают оперативные службы.

За ночь над территорией области сбили 18 беспилотников, обошлось без пострадавших. С утра в регионе была объявлена ракетная опасность, ее уже отменили.