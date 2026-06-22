В Воронеже при ракетной атаке пострадали три человека
В небе над Воронежем уничтожены несколько «высокоскоростных воздушных целей», сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Три человека пострадали, один находится в тяжелом состоянии.
По словам губернатора, повреждены производственные объекты одного из предприятий Воронежа. О каком предприятии речь, не уточняется. Также получили повреждения фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и машин. На местах работают оперативные службы.
За ночь над территорией области сбили 18 беспилотников, обошлось без пострадавших. С утра в регионе была объявлена ракетная опасность, ее уже отменили.
Воронежская область, административным центром которой является Воронеж, постоянно подвергается атакам беспилотников и ракет, что регулярно приводит к повреждениям инфраструктуры и пострадавшим среди населения. Так, в Левобережном районе Воронежа в результате одной из предыдущих атак пострадало остекление подъездов и квартир в двух жилых домах, несколько автомобилей и два нежилых здания. В другом инциденте пострадали два человека, а также остекление и фасады трех многоквартирных домов, строящейся высотки и автомобиля. После другой атаки число пострадавших выросло до четырех, двое из них были госпитализированы, а также пострадали частные дома и торговые объекты. В случае с падением беспилотника возле Воронежского государственного университета, осколками стекла посекло фасады офисного центра.