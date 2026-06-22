В Воронеже при воздушной атаке поврежден завод

Силы ПВО сбили над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей», сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Название завода он не привел.

Губернатор уточнил, что при атаке пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.

За ночь над областью сбили 18 дронов, никто не пострадал. С утра в регионе объявляли ракетную опасность, она уже отменена.