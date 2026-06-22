В Воронеже при воздушной атаке поврежден завод
Силы ПВО сбили над Воронежем несколько «высокоскоростных воздушных целей», сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. По его словам, повреждены производственные объекты одного из предприятий города. Название завода он не привел.
Губернатор уточнил, что при атаке пострадали три человека, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Также повреждены фасады и остекление нескольких многоквартирных домов и автомобилей. На местах работают оперативные службы.
За ночь над областью сбили 18 дронов, никто не пострадал. С утра в регионе объявляли ракетную опасность, она уже отменена.
Повреждение промышленных предприятий при воздушных атаках не является единичным случаем для Воронежской области и других российских регионов. Ранее в Воронежской области уже фиксировались атаки беспилотников, которые приводили к повреждению промышленных сооружений и частных домов. Так, в июне 2026 года в регионе был поврежден участок производства на одном из предприятий, а в октябре 2025 года в результате атаки беспилотников ВСУ был поврежден элемент промышленного сооружения. В октябре 2024 года губернатор Александр Гусев сообщал, что украинские дроны атаковали несколько предприятий, выпускающих гражданскую продукцию, в одном из них произошло возгорание. Аналогичные инциденты происходили в других регионах: в Самарской области (Сызрань), Орловской (Болховский завод полупроводниковых приборов), Саратовской (Энгельс) и Ростовской областях (Таганрог, где были повреждены два промышленных предприятия).