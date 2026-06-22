Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 117 пунктов впервые с февраля

Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) к 13:07 составлял 116,39 пункта, потеряв 0,94% к закрытию пятницы. В предыдущий раз показатель опускался ниже 117 пунктов 13 марта 2026 года.

RGBI или индекс гособлигаций — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Индекс гособлигаций начал снижаться 19 июня после снижения Центробанком (ЦБ) ключевой ставки с 14,5% до 14,25%. Среди причин, по которым ставку решили понизить, ЦБ назвал в том числе всплеск цен на бензин, который ускорит инфляцию в июне.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦБ перешел на малый ход».