Индекс гособлигаций RGBI упал ниже 118 пунктов впервые с 6 марта

Индекс гособлигаций Московской биржи (Russian Government Bond Index, RGBI) к 14:40 составлял 117,79 пункта, теряя 0,3% к закрытию предыдущего дня. Последний раз показатель опускался ниже 118 пунктов 6 марта 2026 года.

RGBI, или индекс гособлигаций — это основной индикатор рынка российского госдолга. Включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Так российский долговой рынок отреагировал на решение совета директоров Центробанка снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Среди причин осторожности ЦБ — неустойчивость снижения инфляции, ускорение роста кредитования и опасения по поводу высоких расходов бюджета. Впервые фактором роста цен названо «временное снижение производства моторного топлива».