В Пулково отменены 15 рейсов в Москву

Из Санкт-Петербурга в Москву задержаны три рейса, следует из онлайн-табло Пулково. Еще 15 рейсов в столицу были отменены.

Петербургский аэропорт принял четыре рейса из Москвы в качестве запасного аэродрома. Все они уже вылетели по изначальному маршруту, уточнили ТАСС в пресс-службе «Воздушные ворота Северной столицы» (управляющая компания Пулково).

Сегодня ночью в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский ограничивали прием и отправку рейсов из-за атаки БПЛА. Из-за этого «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» корректировали расписание полетов. С начала суток на подлете к столице сбили 84 БПЛА.