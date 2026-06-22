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Собянин рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

За прошедшие сутки силы ПВО сбили на подлете к Москве 84 беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ночью приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Из-за этого «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» были вынуждены скорректировать расписание полетов. По данным ТАСС, ночная атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года.

Крупнейший налет беспилотников на столицу произошел в ночь на 18 июня. Тогда вблизи Москвы сбили 194 БПЛА. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.

Крупнейшая атака БПЛА на Москву и область: 17 раненых, пожар на НПЗ, сотни перенесенных рейсов

Крупнейшая атака БПЛА на Москву и область: 17 раненых, пожар на НПЗ, сотни перенесенных рейсов

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