Собянин рассказал о последствиях ночной атаки БПЛА

За прошедшие сутки силы ПВО сбили на подлете к Москве 84 беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ночью приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево. Из-за этого «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» были вынуждены скорректировать расписание полетов. По данным ТАСС, ночная атака БПЛА на Москву стала одной из самых крупных за два года.

Крупнейший налет беспилотников на столицу произошел в ночь на 18 июня. Тогда вблизи Москвы сбили 194 БПЛА. Повреждения получили нефтеперерабатывающий завод в Капотне, торговые объекты, жилые дома и автомобили.