«Россия» скорректировала расписание из-за ограничений в московских аэропортах

Авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») меняет расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Часть рейсов перенесена, часть — отменена, сообщает пресс-служба перевозчика в Telegram.

Пассажирам рекомендуют перед выездом в аэропорт проверять статус рейса на онлайн-табло или в разделе управления бронированием на сайте «Аэрофлота». При отмене рейса в аэропорт приезжать не нужно, уточняет авиакомпания. Информацию о новом времени вылета направляют пассажирам по контактам из бронирования.

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