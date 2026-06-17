Суд арестовал счета «Клиники сердца» по иску «Атомстройкомплекса»

Арбитражный суд Свердловской области арестовал счета ООО «Клиника сердца». Это произошло в рамках иска АО «Корпорация «Атомстройкомплекс», которое требует взыскать с медицинского учреждения около 76,5 млн руб., следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как следует из определения суда, 11 июня от девелопера поступило заявление о принятии обеспечительных мер на время рассмотрения иска, а именно наложение ареста на счета клиники. В обоснование этого требования компания указала, что клиника длительное время уклоняется от погашения задолженности. Кроме того у ответчика имеется налоговая задолженность в размере 12,4 млн руб.

«Клиника сердца» была создана в 2010 году на базе Уральского института кардиологии. Компания специализируется на диагностике и лечении кардиологических и неврологических заболеваний, на профилактике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний.

Также отмечается что у клиники есть долгосрочные кредиты на 400 млн руб. по итогам 2025 года, при этом ее долги только увеличиваются. Дополнительно истец указывает на информацию из открытых источников, согласно которой клиника предпринимает действия по выводу активов, и что учреждение выставлено на продажу за 1 млрд руб.

В итоге суд принял обеспечительные меры по иску и наложил арест на денежные средства учреждения на банковских счетах, включая будущие поступления, в пределах суммы заявленных требований. При этом из-под ареста исключены средства, предназначенные для обязательных платежей — уплаты налогов, страховых взносов, а также выплаты заработной платы сотрудникам.

Полина Бабинцева