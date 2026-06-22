Для портов Петербурга и Калининграда проведут оценку защиты от БПЛА

Администрация морских портов Балтийского моря объявила конкурс на проведение оценки защищенности портовой инфраструктуры от угроз, связанных с использованием беспилотных систем. В список объектов вошли порты и терминалы в Санкт-Петербурге, Калининграде и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Порты Балтики проверят на устойчивость к угрозам со стороны беспилотников

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Порты Балтики проверят на устойчивость к угрозам со стороны беспилотников

Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Проверка затронет терминал в Калининграде, Большой порт Санкт-Петербург, Пассажирский порт Санкт-Петербург, а также объекты в Выборге, Высоцке, Приморске и Усть-Луге.

Согласно опубликованной на портале госзакупок документации, максимальная стоимость контракта составляет 2,2 млн рублей. Прием предложений стартовал 16 июня.

Подрядчику предстоит проанализировать возможные сценарии незаконного вмешательства в работу акваторий, уделив особое внимание рискам применения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных судов. Кроме того, исполнитель должен подготовить предложения по усилению мер безопасности на водных объектах при необходимости.

Матвей Николаев