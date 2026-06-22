В Самаре на месте дома, где взорвался газ, обустроят общественное пространство

Самарский дом, в котором из-за взрыва газа произошел пожар и погибли два человека, непригоден для жилья. Здание планируется снести и обустроить на его месте общественное пространство. Об этом сообщил глава города Иван Носков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Самарской области, Коммерсантъ Фото: ГУ МЧС по Самарской области, Коммерсантъ

«По существующим нормативам построить на этом месте жилой дом или соцобъект практически нереально. Остается только вариант общественного пространства. Какого именно — будут решать жители соседних домов»,— говорится в сообщении.

Взрыв газа с последующим пожаром произошел в Советском районе Самары в доме на ул. XXII Партсъезда, 20, вечером в воскресенье, 14 июня. Из здания эвакуировали жильцов. В результате происшествия 48 человек пострадали и двое погибли.

Здание расселили. Объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня.

Пострадавшим выплачивается материальная помощь. Чиновники пообещали предоставить пострадавшим новое жилье.

СУ СКР по Самарской области возбудило уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности. Расследование взял на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Подробности — в материале «Ъ-Волга» «Нехорошая квартира»

Георгий Портнов