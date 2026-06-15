Главе СКР доложат о расследовании пожара в доме Самары с двумя погибшими и 48 пострадавшими

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании происшествия в многоквартирном жилом доме в Самаре. Ему доложат о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах пожара. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Глава Самары Иван Носков сообщил в своем канале в MAX, что в результате пожара в доме на ул. 22 Партсъезда, 20 пострадали 48 жителей двух подъездов, включая троих детей.

«В настоящее время в пункте временного размещения организованы консультации для пострадавших по вопросам выделения жилья в маневренном фонде, материальной помощи из городского и областного бюджета. По моему поручению там постоянно дежурит глава Советского района Вадим Бородин, который также консультирует пострадавших. С Управлением МВД России по городу Самаре есть договоренность о максимальном содействии в восстановлении утерянных документов, с Главным управлением МЧС России по Самарской области — об оперативной выдаче необходимых справок. Все пострадавшие провели ночь у родственников или за городом, со всеми на постоянной связи находятся сотрудники районной администрации, на базе пункта временного размещения работают психологи», — сообщил Иван Носков.

По словам главы Самары, для размещения пострадавших оперативно подготовлено жилье в маневренном фонде — комфортные благоустроенные квартиры. Детям предлагают отдых в загородных оздоровительных лагерях. Дом находится под охраной полиции до окончания следственных действий. Не исключена угроза обрушения здания. Причины пожара устанавливаются.

Ранее сообщалось, что вечером 14 июня в Советском районе Самары в магазине на первом этаже жилого дома произошел взрыв газа. После этого огонь распространился на второй этаж. Изначально говорилось об одном погибшем человеке — 50-летней женщине. Недавно стало известно, что число погибших увеличилось до двух человек.

Руфия Кутляева