В Самаре в жилом доме сгорели три этажа из-за взрыва газа

Взрыв газа произошел в жилом доме в Советском районе Самары вечером в воскресенье, 14 июня. В результате происшествия в здании начался крупный пожар. Об этом сообщили очевидцы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Самарской области Фото: ГУ МЧС по Самарской области

По данным ГУ МЧС, возгорание произошло в 20:31 (MSK+1) в магазине на первом этаже жилого дома на улице 22 Партсъезда, 20. Пламя перекинулось на второй этаж многоквартирного здания.

Из дома эвакуированы жильцы, спасены семь человек. На медосмотр направлены пять человек, включая двух детей. По предварительной информации, никто не погиб.

Огонь тушат 111 специалистов и 32 единицы техники. Пламя охватило площадь 300 кв. м со второго по четвертый этаж. Глава Самары Иван Носков уточнил, что пожар повредил 24 квартиры. В 22:30 огонь локализовали.

Прокуратура начала проверку. В школе №163 создан пункт временного размещения для пострадавших от пожара.

Георгий Портнов