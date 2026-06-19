Пациенты с Эболой бегут из центров лечения в ДРК из-за голода

Пациенты с лихорадкой Эбола массово покидают лечебные учреждения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в поисках еды, сообщает Bloomberg. Голод становится одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса.

По словам сотрудников гуманитарных миссий, пациенты центров лечения так боятся умереть от голода, что предпочитают рисковать здоровьем, чтобы не оставаться в изоляции без еды. Руководитель операций World Food Program в Конго Дэвид Стивенсон, проработавший в зонах чрезвычайных ситуаций три десятилетия, заявил, что никогда не сталкивался с подобным. По его словам, люди стучатся в дверь его организации с просьбой помочь с продовольствием.

Новости о массовых побегах появились на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Только в ДРК число смертей от лихорадки Эбола выросло до 232. По последним данным Африканского управления по контролю и профилактике заболеваний, эта вспышка является самой масштабной из известных на данный момент с предполагаемыми контактами до 35 тыс. человек. Число случаев заболевания Эболой в ДРК и Уганде за неделю увеличилось почти на 40%.

На сегодняшний день зафиксировано 894 подтвержденных случая, что в три раза превышает показатели аналогичного периода вспышки 2000 года в Уганде. При этом реальное число заболевших может быть значительно выше.

Екатерина Наумова