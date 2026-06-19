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Пациенты с Эболой бегут из центров лечения в ДРК из-за голода

Пациенты с лихорадкой Эбола массово покидают лечебные учреждения на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в поисках еды, сообщает Bloomberg. Голод становится одним из главных препятствий на пути сдерживания вируса.

По словам сотрудников гуманитарных миссий, пациенты центров лечения так боятся умереть от голода, что предпочитают рисковать здоровьем, чтобы не оставаться в изоляции без еды. Руководитель операций World Food Program в Конго Дэвид Стивенсон, проработавший в зонах чрезвычайных ситуаций три десятилетия, заявил, что никогда не сталкивался с подобным. По его словам, люди стучатся в дверь его организации с просьбой помочь с продовольствием.

Новости о массовых побегах появились на фоне стремительного ухудшения эпидемиологической ситуации в регионе. Только в ДРК число смертей от лихорадки Эбола выросло до 232. По последним данным Африканского управления по контролю и профилактике заболеваний, эта вспышка является самой масштабной из известных на данный момент с предполагаемыми контактами до 35 тыс. человек. Число случаев заболевания Эболой в ДРК и Уганде за неделю увеличилось почти на 40%.

На сегодняшний день зафиксировано 894 подтвержденных случая, что в три раза превышает показатели аналогичного периода вспышки 2000 года в Уганде. При этом реальное число заболевших может быть значительно выше.

Екатерина Наумова

Фотогалерея

В Восточной Африке распространяется лихорадка Эбола

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Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане &lt;br>На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане
На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах &lt;br>На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах
На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса &lt;br>На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса
На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК &lt;br>Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК
Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Фото: Moses Sawasawa / AP

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года &lt;br>На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года
На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший &lt;br>На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший
На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKA / EPA / ТАСС

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота &lt;br>На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота
На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Фото: Moses Sawasawa / AP

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших &lt;br>На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших
На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Фото: Moses Sawasawa / AP

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Фото: Moses Sawasawa / AP

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

Фото: Michel Lunanga / Getty Images

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Лихорадка Эбола — острое инфекционное заболевание с летальностью до 90%. Вирус впервые выявили в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и Южном Судане
На фото: пункт пропуска на границе Руанды и ДР Конго

Фото: Stringer / Anadolu / Getty Images

Нынешняя вспышка вызвана подтипом Бундибуджио (BDBV), который до этого не проявлялся более десяти лет. В последний раз его фиксировали в Уганде в 2007 и 2012 годах
На фото: Евангелический медицинский центр лечения лихорадки Эбола, созданный Минздравом ДРК и ВОЗ в Бунии, эпицентре вспышки в провинции Итури

Фото: Gradel Muyisa Mumbere / Reuters

Первый известный заболевший — медсестра из Итури, у которой симптомы появились 24 апреля. Женщина скончалась, на похоронах с ее телом контактировало множество людей, что ускорило передачу вируса
На фото: волонтеры программы ЮНИСЕФ по повышению осведомленности о борьбе с Эболой в ДРК

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Члены семьи погибшего от лихорадки в городе Рвампара, ДРК
Местные жители сожгли мобильный госпиталь, где лечили пациентов с Эболой, — родственники одного из умерших были возмущены, что им не выдали тело для захоронения по местным обрядам

Фото: Moses Sawasawa / AP

17 мая ВОЗ объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. Это 17-я зарегистрированная вспышка Эболы в ДР Конго с 1976 года
На фото: гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус (в центре) в Евангелическом медицинском центре в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

По данным Минздрава ДРК на 29 мая, в стране насчитывалось 125 подтвержденных случаев, включая 17 летальных исходов, а также 906 неподтвержденных (из них 223 смерти). В Уганде — 9 заболевших и один умерший
На фото: площадь у центрального рынка в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Вирус передается через кровь, выделения и другие жидкости тела больных животных — особенно плодоядных летучих мышей, шимпанзе, горилл, антилоп. От человека к человеку — при тесном контакте через слизистые или поврежденную кожу

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKA / EPA / ТАСС

Инкубационный период длится от 2 до 21 дня. Первые симптомы напоминают грипп или дизентерию: высокая температура, слабость, боли в мышцах, фарингит, кашель, затем — диарея и рвота
На фото: центр лечения Эболы в Рвампаре

Фото: Moses Sawasawa / AP

Отличительный признак Эболы — геморрагический синдром (внутренние и внешние кровотечения). В среднем умирает около половины заболевших
На фото: разгрузка гуманитарной медицинской помощи ЕС в международном аэропорту Буния

Фото: Moses Sawasawa / AP

Главные препятствия для сдерживания распространения Эболы — сопротивление местных жителей и дезинформация

Фото: MARIE JEANNE MUNYERENKANA / EPA / ТАСС

Сотрудники Красного Креста готовят тело погибшего от Эболы к погребению в Бунии

Фото: Moses Sawasawa / AP

Руанда закрыла границу с ДР Конго, Уганда приостановила авиарейсы и автобусные перевозки. Однако глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус назвал закрытие границ неэффективным — оно дает лишь краткосрочный эффект и толкает людей на нарушение запрета

Фото: Moses Sawasawa / AP

В России случаев заболевания нет, риски завоза оцениваются как низкие, на границах усилен санитарный контроль. Запущена в производство отечественная тест-система для диагностики штамма Бундибуджио

Фото: Michel Lunanga / Getty Images

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