CDC: вспышка Эболы может стать рекордной

Вспышка лихорадки Эбола в Центральной Африке может достичь уровня рекордной вспышки 2014 года или даже превысить его. Об этом заявили Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), аналитики которых смоделировали разные сценарии развития заболевания. В некоторых из этих сценариев вспышка Эболы достигает рекордных масштабов.

Профессор эпидемиологии из Центра исследований пандемий Брауновского университета Дженнифер Нуццо заявила, что моделирование сценариев «подтверждает то, чего мы опасались с самого начала: эта вспышка развивается по опасной траектории». В некоторых сценариях, подготовленных CDC, число заболевших может превысить 20 тыс. человек. При этом эксперты отмечают, что сделать точный прогноз и сказать, как на самом деле в итоге будет развиваться вспышка, трудно.

6 июня сообщалось как минимум о 488 заболевших в Демократической Республике Конго (ДРК) и 86 смертях. Всемирная организация здравоохранения официально признала текущую вспышку Эболы в ДРК и соседней Уганде чрезвычайной ситуацией международного значения.

Вспышки лихорадки Эбола регулярно регистрируются в странах Центральной Африки. Крупнейшей принято считать эпидемию 2013–2016 годов. Начавшаяся в Гвинее и быстро перекинувшаяся на соседние Сьерра-Леоне и Либерию распространилась за пределы региона. По данным ВОЗ, тогда заразилось около 30 тыс. человек, умерло 11,3 тыс.

Подробнее о вспышке — в материале «Что такое лихорадка Эбола».

Яна Рождественская