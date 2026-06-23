Два проекта SD GROUP победили в федеральной премии Urban Awards-2026

Проекты девелопера SD GROUP из Томска и Кемерова стали победителями одной из самых престижных премий в сфере жилой недвижимости России — Urban Awards-2026.

Фото: Предоставлено пресс-службой SD Group

Архитектурный дом «Ломоносов» в Томске одержал победу в номинации «Лучший жилой небоскреб», а жилой квартал «МОНЕ» в Кемерове был признан лучшим строящимся региональным жилым комплексом комфорт-класса среди проектов СЗФО, ЦФО и СФО.

Обе награды стали результатом многоэтапной оценки независимого жюри, в состав которого входят архитекторы, урбанисты, девелоперы и отраслевые эксперты. При рассмотрении проектов оцениваются архитектурные решения, качество городской среды, инфраструктура, благоустройство, инженерные системы и другие параметры, влияющие на комфорт будущих жителей.

Архитектурный дом «Ломоносов» является одним из самых заметных строящихся проектов Томска. Его отличительной особенностью стала башня со шпилем высотой 116 метров, формирующая новый выразительный силуэт города. Проект выполнен в стиле сталинского ампира, отличается монументальной архитектурой, развитой инфраструктурой и продуманными общественными пространствами для жителей.

Фото: Предоставлено пресс-службой SD Group

Жилой квартал «МОНЕ» реализуется в Кемерове в рамках комплексного развития территории. В основе проекта лежит идея создания комфортной городской среды с продуманной инфраструктурой и благоустройством. В состав квартала входят приватный двор-парк, муниципальный детский сад, торговая галерея, подземный паркинг.

SD GROUP — девелопер, реализующий жилые проекты в городах Сибири, включая Новосибирск, Томск, Кемерово и Новокузнецк. Компания специализируется на создании современных жилых комплексов, где особое внимание уделяется качеству среды. Наряду с развитием действующих проектов, компания расширяет географию присутствия, осваивая новые регионы, включая Дальний Восток.

Фото: Предоставлено пресс-службой SD Group

«Победа сразу двух проектов в Urban Awards — важный результат для всей команды. Для нас это подтверждение того, что выбранный подход к созданию жилой среды получает высокую оценку профессионального сообщества.

И архитектурный дом “Ломоносов”, и квартал “МОНЕ” — проекты с разным характером и идеей, но оба отражают наши ключевые принципы: внимание к качеству архитектуры, продуманным общественным пространствам, инфраструктуре и комфорту будущих жителей», — отметил директор по продажам SD GROUP Леонид Чирков.

Отделы продаж: ЖК «Ломоносов»: +7 (3822) 90 90 69 ЖК «МОНЕ»: +7 (3842) 45 78 59

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