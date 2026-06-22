В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения
В этом году в России была расширена базовая программа ОМС. В нее вошли 14 новых методов лечения, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
По словам главы ФФОМС, теперь для россиян стали доступны бесплатно несколько сложных и дорогостоящих процедур. Каких именно, он не уточнил. «Также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи»,— заявил господин Баланин в интервью «РИА Новости».
В апреле в систему ОМС добавили онковакцины и CAR-T-иммунотерапию. В Минздраве говорили, что расходы на препарат возьмет на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Правительство также выделило регионам 10 млрд руб. на информатизацию здравоохранения. Это в том числе позволит обеспечить взаимодействие информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с сервисами ОМС.
Расширение базовой программы ОМС является частью более широкой федеральной программы государственных гарантий на 2026–2028 годы, которая предусматривает внедрение современных и дорогостоящих методов лечения для широкого круга заболеваний, включая трансплантацию органов и онкологические вмешательства. Это должно улучшить уровень медицинского обслуживания и сократить потребность в длительном и дорогостоящем лечении. Например, уже в апреле онковакцины и CAR-T-иммунотерапия были добавлены в систему ОМС, а Минздрав заверил, что расходы на них возьмет на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Помимо федерального уровня, расширение программы ОМС происходит и в регионах. Так, с 2026 года в Татарстане в программу ОМС войдут новые виды медицинской помощи, такие как вакцинация от пневмококка для пожилых людей, дистанционное наблюдение за пациентами с гипертонией и диабетом, пренатальное тестирование беременных и трансплантация почки. В Ставропольском крае с 2026 года в программу ОМС также включат трансплантацию почки, которая ранее финансировалась только из федерального бюджета, а также новые виды высокотехнологичной помощи в онкологии, оториноларингологии, офтальмологии, хирургии и сердечно-сосудистой хирургии. В Краснодарском крае до 2026 года планируется увеличение количества операций по замене суставов на 40% благодаря включению высокотехнологичной помощи в травматологии и ортопедии в базовую программу ОМС.