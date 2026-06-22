В базовую программу ОМС включили 14 новых методов лечения

В этом году в России была расширена базовая программа ОМС. В нее вошли 14 новых методов лечения, рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

По словам главы ФФОМС, теперь для россиян стали доступны бесплатно несколько сложных и дорогостоящих процедур. Каких именно, он не уточнил. «Также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи»,— заявил господин Баланин в интервью «РИА Новости».

В апреле в систему ОМС добавили онковакцины и CAR-T-иммунотерапию. В Минздраве говорили, что расходы на препарат возьмет на себя Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Правительство также выделило регионам 10 млрд руб. на информатизацию здравоохранения. Это в том числе позволит обеспечить взаимодействие информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с сервисами ОМС.