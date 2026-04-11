Правительство выделило регионам 10 млрд руб. на информатизацию здравоохранения

Российские регионы получат 10 млрд руб. на мероприятия по информатизации здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба правительства. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Деньги распределят между 84 регионами. Выделенные средства позволят обеспечить работу по дальнейшему взаимодействию информационных систем региональных и муниципальных медицинских организаций с сервисами ОМС и единой государственной информационной системы в области здравоохранения, внедрения электронного документооборота, в том числе с применением технологий искусственного интеллекта.

Мера, в частности, необходима для слаженной работы систем здравоохранения, в том числе для вызова врача на дом и записи пациентов в медучреждение через портал госуслуг, формирования больничных листов, рецептов, выписок, справок и направлений в электронном виде, отметили в правительстве.