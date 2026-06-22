Посол РФ заявил о запрете в Германии на контакты с Россией

На поддержание официальных контактов России и Германии, «по сути, наложен запрет» немецкой стороной, утверждает посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев. Он уточнил, что при этом между двумя странами сохраняются каналы технической коммуникации.

«После начала СВО Берлин сделал выбор в пользу конфронтации и инициативно разрушил многоуровневый комплекс российско-германских связей, кропотливо выстраивавшийся многими поколениями дипломатов»,— сказал господин Нечаев в интервью «Известиям».

По словам дипломата, пока продолжают действовать каналы технической коммуникации для решения практических вопросов. В том числе они связаны с функционированием и охраной диппредставительств, а также консульским обслуживанием граждан. «МИД ФРГ посещаем в основном по случаю взаимных демаршей. Такова реальность, и она нас не радует. Наши двери по-прежнему открыты для тех, кто заинтересован в сближении и конструктивном взаимодействии»,— заверил посол.

Politico писало, что канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон выступили с резкой критикой в адрес Евросовета за попытки наладить контакты с Владимиром Путиным. Их позиция заключается в том, что время для разговоров с президентом России еще не пришло, а инициативу в будущем должна взять на себя «евротройка» в составе Франции, Германии и Великобритании.

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