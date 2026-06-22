В Омской области устранили оставившую город без воды аварию

В Таре удалось ликвидировать аварию на водопроводе, оставившую без централизованной подачи воды второй по численности населения город Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня»,— отметил глава региона утром 22 июня. В аккаунте мэрии Тары в соцсети «ВКонтакте» также размещено сообщение о том, что ремонтно-восстановительные работы на нижнем водозаборе завершены.

Как писал «Ъ-Сибирь», 20 июня вышло из строя насосное оборудование водозаборной станции. На территории района был введен режим ЧС. Прокуратура Омской области организовала проверку.

Валерий Лавский