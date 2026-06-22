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В Омской области устранили оставившую город без воды аварию

В Таре удалось ликвидировать аварию на водопроводе, оставившую без централизованной подачи воды второй по численности населения город Омской области. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Выход на привычный режим водоснабжения запланирован к вечеру сегодняшнего дня»,— отметил глава региона утром 22 июня. В аккаунте мэрии Тары в соцсети «ВКонтакте» также размещено сообщение о том, что ремонтно-восстановительные работы на нижнем водозаборе завершены.

Как писал «Ъ-Сибирь», 20 июня вышло из строя насосное оборудование водозаборной станции. На территории района был введен режим ЧС. Прокуратура Омской области организовала проверку.

Валерий Лавский

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