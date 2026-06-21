Прокуратура проводит проверку из-за отсутствия водоснабжения в омской Таре

Прокуратура Омской области организовала проверку из-за отсутствия водоснабжения в Таре вследствие аварии на водозаборной станции. В городе с 20 июня нет воды, организован ее подвоз жителям.

«20 июня по причине выхода из строя насосного оборудования водозаборной станции приостановлено водоснабжение в Таре. На территории района введен режим ЧС», — прокомментировали в ведомстве. Прокуратура намерена дать оценку мерам, которые принимает администрация города по устранению последствий аварии.

Как сообщили местные власти, АО «Омскводоканал» на время восстановительных работ передаст во временное пользование МУП «РТЦ ЖКХ» резервный насос. Кроме того, на ремонт скважин и закупку насосного оборудования будут выделены дополнительные средства.

«В данный момент аварийные бригады демонтируют неработающий насос и устанавливают временное насосное оборудование, чтобы оперативно обеспечить почасовую подачу воды жителям Тары. Параллельно в Омске изготавливают новый промышленный насос повышенной мощности, на это потребуется два-три дня», — прокомментировал в Telegram-канале министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Тара — второй по величине город в Омской области, в котором проживают более 26,8 тыс. человек.

Лолита Белова