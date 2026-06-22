В Боливии разбился военный самолет, перевозивший онкобольных детей во время блокады дорог

Самолет военно-воздушных сил Боливии Cessna FAB-409 потерпел крушение, погибли шесть человек. Самолет направлялся в Кочабамбу из города Эль-Альто.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны, погибли все находившиеся в самолете люди — два члена экипажа и четыре гражданских лица. Самолет обнаружили в отдаленном горном районе в Андах.

Причину крушения Минобороны не уточнило. По данным ведомства, в последние недели этот борт использовался для транспортировки онкобольных детей в лечебные центры.

Самолет был приспособлен для перевозки детей на время массовых протестов, которые начались в Боливии в начале мая. Демонстранты блокировали дороги, из-за чего многие регионы оказались отрезаны от поставок продовольствия, топлива и медикаментов.

15 мая несколько тысяч демонстрантов вышли на протесты в городе Ла-Пас с требованием отставки президента, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. Протестующих поддержали оппозиция и бывший президент Эво Моралес. Президент Боливии Родриго Пас ввел режим ЧС.