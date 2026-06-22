В Боливии разбился военный самолет, перевозивший онкобольных детей во время блокады дорог
Шесть человек погибли при крушении военного самолета в Боливии
Самолет военно-воздушных сил Боливии Cessna FAB-409 потерпел крушение, погибли шесть человек. Самолет направлялся в Кочабамбу из города Эль-Альто.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны страны, погибли все находившиеся в самолете люди — два члена экипажа и четыре гражданских лица. Самолет обнаружили в отдаленном горном районе в Андах.
Причину крушения Минобороны не уточнило. По данным ведомства, в последние недели этот борт использовался для транспортировки онкобольных детей в лечебные центры.
Самолет был приспособлен для перевозки детей на время массовых протестов, которые начались в Боливии в начале мая. Демонстранты блокировали дороги, из-за чего многие регионы оказались отрезаны от поставок продовольствия, топлива и медикаментов.
15 мая несколько тысяч демонстрантов вышли на протесты в городе Ла-Пас с требованием отставки президента, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. Протестующих поддержали оппозиция и бывший президент Эво Моралес. Президент Боливии Родриго Пас ввел режим ЧС.
Массовые протесты, из-за которых военный самолет использовали для транспортировки больных детей, начались в Боливии в начале мая 2026 года. Демонстранты требовали отставки президента Родриго Паса, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. На фоне этих митингов обострился дефицит продовольствия, топлива и медикаментов. Президент Родриго Пас 20 июня 2026 года ввел режим чрезвычайного положения, чтобы освободить заблокированные дороги, поскольку блокады мешали оказанию медицинской помощи и нормальному функционированию страны. Ранее, 25 мая 2026 года, Президент Боливии Родриго Пас Перейра уже заявлял о сокращении своей зарплаты и окладов министров на 50% в качестве демонстрации преданности стране. Протесты активно поддерживались оппозицией и бывшим президентом Эво Моралесом, который 27 октября 2024 года сам сообщал об обстреле своего автомобиля, расценивая это как попытку ареста. В начале ноября 2024 года сторонники бывшего президента Эво Моралеса также блокировали дороги и захватывали военные объекты, удерживая в заложниках военнослужащих, требуя прекращения расследования в отношении Моралеса, которого подозревали в торговле людьми и растлении несовершеннолетних, и допущения его до выборов. Эти действия нанесли стране ущерб в размере 1,7 миллиарда долларов и привели к ранениям более 70 человек. В ходе антиправительственных протестов в Боливии пострадал 91 полицейский. Власти Боливии обвиняли оппозицию и Эво Моралеса в разжигании беспорядков, а суд рассматривал решение о необходимости задержания Моралеса по подозрению в торговле людьми.