В Боливии прошли многотысячные протесты с требованием отставки президента

В столице Боливии Ла-Пасе прошли протесты с требованием отставки президента Родриго Паса Перейры. Как сообщает Reuters, демонстрации проходят из-за обострения энергетического и экономического кризиса в стране.

Протесты в Ла-Пасе начались после того, как в центр города вышли тысячи фермеров и шахтеров. Среди их требований — пересмотр трудовых контрактов, расширение доступа к топливу и взрывчатым веществам, а также отмена закона о земельных ресурсах. Во время митингов протестующие скандировали лозунги с призывом к отставке президента Боливии. По словам очевидцев, демонстранты бросали дымовые шашки и устраивали столкновения с полицией, чтобы прорваться на центральную площадь города.

Правительство страны обвиняет в «разжигании беспорядков» оппозицию и бывшего президента Эво Моралеса. Господин Моралес поддержал протестующих. «Пока не будут удовлетворены ключевые потребности, такие как обеспечение топливом, продовольствием и борьба с инфляцией, восстание не утихнет»,— написал он в X.

Нынешний президент страны, правоцентрист Родриго Пас Перейра был избран президентом Боливии в октябре прошлого года. Во время предвыборной кампании Пас Перейра обещал боливийцам децентрализацию государственного управления, налоговые льготы и доступные кредиты.

Елизавета Труфанова