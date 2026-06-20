Президент Боливии объявил режим ЧС на фоне протестов
Президент Боливии Родриго Пас объявил о введении режима чрезвычайного положения в стране. Он заявил, что принял это решение для освобождения дорог, заблокированных из-за протестов.
Господин Пас уточнил, что блокировка дорог мешает в том числе оказанию медпомощи. По его словам, боливийцы «не могут и дальше оставаться заложниками блокад, которые мешают им работать, учиться, приобретать необходимые товары и обеспечивать свои семьи».
«Чрезвычайное положение не призвано разрушить нормальную жизнь, а восстановить ее. Двери правительства останутся открытыми для тех, кто желает вести диалог добросовестно. Тем временем Боливии необходимо вновь открыть дороги, гарантировать поставки и вернуться к нормальной жизни»,— прокомментировал он в соцсети X.
Протесты в Боливии идут с прошлого месяца. Решение о блокировке дорог и объявлении всеобщей забастовки было принято 1 мая. 15 мая несколько тысяч демонстрантов вышли на улицы города Ла-Пас с требованием отставки президента, пересмотра трудовых контрактов, расширения доступа к топливу, а также отмены закона о земельных ресурсах. Протестующих поддержали оппозиция и бывший президент Эво Моралес.
Сегодня газета El Deber сообщила, что власти и профсоюзы Боливии пришли к соглашению, его подробности пока не приводятся.
Введение режима чрезвычайного положения в стране часто является ответом правительства на массовые протесты, которые вызваны экономическими или политическими проблемами, как это происходило в Венесуэле, Непале или Мозамбике. Такие меры могут быть направлены на восстановление общественного порядка и нормальной жизни, но иногда сопровождаются насилием и столкновениями, как в случаях с протестами во Франции, Непале или Ирландии. В различных странах протесты также могут иметь разные требования, от отставки президента и пересмотра трудовых контрактов до борьбы с коррупцией и проблем с доступом к топливу. Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее также заявлял о подготовке чрезвычайного законодательства для восстановления страны после беспорядков, чтобы ускорить процедуры ремонта и восстановления городского хозяйства и транспорта.