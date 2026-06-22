Рядом с Москвой сбили 43 беспилотника

Силы ПВО отразили атаку еще 34 беспилотников, которыми Вооруженные силы Украины пытались атаковать Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Общее количество дронов, сбитых у столицы сегодня ночью, достигло 43.

Господин Собянин начал сообщать об отражении атак беспилотников около часа назад. Какие-либо подробности мэр не уточняет — неизвестно, в каких районах сбивают БПЛА. По информации главы города, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Сегодня ночью приостановили работу аэропорты Домодедово, Жуковский и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты.

Обновлено в 4:19 мск. Сергей Собянин сообщил о новых беспилотниках, сбитых у Москвы.