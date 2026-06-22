На подлете к Москве сбили девять БПЛА

В три часа ночи Москву атаковали беспилотники. Сначала мэр столицы Сергей Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА на подлете к городу, через двадцать минут стало известно о еще пяти. Вскоре мэр написал в Telegram, что рядом с Москвой сбили другие три беспилотника.

На месте падения обломков беспилотников работают экстренные службы, сообщил глава города. В каких районах сбивают дроны, не уточняется. Информации о последствиях налета нет.

С половины третьего действуют ограничения для аэропорта Шереметьево. Он не принимает и не выпускает самолеты, сообщали в Росавиации.

Обновлено в 3:32 мск. Добавлена информация о новых уничтоженных дронах на подлете к столице.