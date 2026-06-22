В Москве остановили работу три аэропорта

Росавиация сообщила о приостановке работы трех аэропортов столицы: Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты.

Аэропорты закрыли в момент атаки беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин начал сообщать об отражении БПЛА с трех часов ночи. К этому моменту на подлете к столице были сбиты 19 БПЛА.