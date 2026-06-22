В Москве остановили работу три аэропорта
Росавиация сообщила о приостановке работы трех аэропортов столицы: Домодедово, Жуковского и Шереметьево. Они не принимают и не выпускают самолеты.
Аэропорты закрыли в момент атаки беспилотников на Москву. Мэр города Сергей Собянин начал сообщать об отражении БПЛА с трех часов ночи. К этому моменту на подлете к столице были сбиты 19 БПЛА.
В последнее время практика временного ограничения работы московских аэропортов (Домодедово, Жуковский, Шереметьево и Внуково) на фоне атак беспилотников стала регулярной. Эти ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов и зачастую распространяются не только на столицу, но и на другие регионы России, где объявляется угроза атаки БПЛА. После снятия ограничений работа аэропортов возобновляется, но такие инциденты могут приводить к массовым задержкам и отменам рейсов, а также перенаправлению самолетов на запасные аэродромы. Например, по данным на май 2025 года, московские аэропорты приостанавливали работу несколько раз за сутки, а за ночь в общей сложности было сбито 35 БПЛА на подлете к Москве. Во время подобных атак были и случаи падения обломков дронов, например, на территорию ТЦ «Белая Дача» или в районе Экспоцентра.