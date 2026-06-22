Кабо-Верде сыграло вничью против Уругвая на ЧМ-2026

Игра сборной Уругвая с командой Кабо-Верде в групповом этапе чемпионата мира закончилась со счетом 2:2. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами, за ней следуют Уругвай и Кабо-Верде, у которых по два очка, замыкает квартет команда Саудовской Аравии с одним баллом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amanda Perobelli / Reuters Фото: Amanda Perobelli / Reuters

В составе сборной Кабо-Верде голы забили полузащитник Кевин Ленини (21') и нападающий Элиу Варела (61'). У сборной Уругвая: хавбек Максимилиано Араухо (44') и Агустин Каноббио (45+6').

Матч проходил в Майами, США, на «Хард Рок Стэдиум». Следующий матч в группе H проведут Кабо-Верде и Саудовская Аравия 27 июня, игра начнется в 3:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде, финал состоится 19 июля.

Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Возинья везет дальше».