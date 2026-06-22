Кабо-Верде сыграло вничью против Уругвая на ЧМ-2026
Игра сборной Уругвая с командой Кабо-Верде в групповом этапе чемпионата мира закончилась со счетом 2:2. Теперь группу H по итогам второго тура возглавляет сборная Испании с 4 баллами, за ней следуют Уругвай и Кабо-Верде, у которых по два очка, замыкает квартет команда Саудовской Аравии с одним баллом.
Фото: Amanda Perobelli / Reuters
В составе сборной Кабо-Верде голы забили полузащитник Кевин Ленини (21') и нападающий Элиу Варела (61'). У сборной Уругвая: хавбек Максимилиано Араухо (44') и Агустин Каноббио (45+6').
Матч проходил в Майами, США, на «Хард Рок Стэдиум». Следующий матч в группе H проведут Кабо-Верде и Саудовская Аравия 27 июня, игра начнется в 3:00 мск. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде, финал состоится 19 июля.
Подробнее о матче — в материале «Ъ» «Возинья везет дальше».
Ничья Кабо-Верде с Уругваем стала одной из сенсаций чемпионата мира-2026, поскольку Кабо-Верде, как и другие «команды-карлики», по мнению аналитиков, не должна биться на равных с такими фаворитами, как Испания и Уругвай. Перед началом чемпионата букмекеры оценивали шансы Кабо-Верде на победу в турнире как одни из самых низких — 2000 к 1. Это также не первый случай, когда Кабо-Верде удивила на текущем турнире: ранее команда сыграла вничью с Испанией, несмотря на то, что букмекеры ставили на испанцев.
Эта неожиданная ничья Кабо-Верде с Уругваем, а также предыдущая ничья с Испанией, стали частью общего тренда начавшихся матчей чемпионата мира, когда фавориты теряют очки, а команды «второго или даже третьего порядка» оказываются хорошо подготовленными к турниру. Эксперты отмечают, что таким «маленьким» командам не нужно думать о распределении сил до финала, и они могут выкладываться здесь и сейчас, создавая «сенсации».