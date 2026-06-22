Axios: представители США и Ирана остались довольны мирными переговорами
Представители США и Ирана довольны переговорным процессом, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Первый раунд встреч, который стороны провели вчера, создаст условия для выстраивания доверия в будущем, заявил дипломатический источник корреспондента.
Стремление Тегерана и Вашингтона к мирному решению конфликта отметил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах. По его словам, у него нет сомнений, что Дональд Трамп — «человек, который хочет мира на планете».
Иранские агентства заявляют об обратном. Гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что итоги переговоров пока не ясны и необходимо дождаться официальных заявлений. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, иранская делегация покидала переговоры в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.
Переговоры проходили в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. По информации Press TV, делегация Ирана уже покинула место проведения американо-иранских переговоров.
18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. По информации представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, переговоры 21 июня должны были пройти в два раунда — сначала с посредниками, а затем с США.
Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».
Переговоры между США и Ираном имеют сложную историю, они велись как напрямую, так и через посредников. Например, в последние годы США выражали готовность к прямым переговорам по ядерной сделке, но Иран изначально соглашался только на непрямые консультации. Важность этих переговоров для США подчеркивалась иранскими официальными лицами, считавшими их ключевыми для президента Дональда Трампа.
В ходе этих дискуссий Иран неоднократно обозначал свои приоритеты, включая снятие морской блокады, вывод американских войск из приграничных районов и размораживание активов. США, в свою очередь, настаивали на сворачивании иранской ядерной программы. При этом позиция Ирана постоянно менялась: так, в апреле 2025 года высокопоставленные иранские чиновники убедили верховного лидера Али Хаменеи смягчить позицию по переговорам с США, опасаясь эскалации конфликта и угрозы свержения правительства. Было получено разрешение на переговоры, сначала через посредников, а затем, если все пойдет хорошо, и напрямую.
Несмотря на это, многие переговоры заходили в тупик из-за разногласий, например, по вопросу Ормузского пролива и ситуации в Ливане. Израиль, как союзник США, выражал обеспокоенность условиями меморандума и опасения, что подписание соглашения между США и Ираном может привести к усилению Ирана, что угрожает безопасности еврейского государства. Сделка между США и Ираном в конечном итоге предусматривает неразработку и несмягчение ядерного оружия со стороны Тегерана, а также прекращение военных действий на всех фронтах. Таким образом, переговоры затрагивают не только двусторонние отношения, но и широкий круг региональных вопросов.