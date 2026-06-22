Axios: представители США и Ирана остались довольны мирными переговорами

Представители США и Ирана довольны переговорным процессом, сообщил журналист портала Axios Барак Равид. Первый раунд встреч, который стороны провели вчера, создаст условия для выстраивания доверия в будущем, заявил дипломатический источник корреспондента.

Стремление Тегерана и Вашингтона к мирному решению конфликта отметил премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником на переговорах. По его словам, у него нет сомнений, что Дональд Трамп — «человек, который хочет мира на планете».

Иранские агентства заявляют об обратном. Гостелерадиокомпания Ирана (IRIB) сообщила, что итоги переговоров пока не ясны и необходимо дождаться официальных заявлений. Как сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник, иранская делегация покидала переговоры в знак протеста против угроз президента США Дональда Трампа.

Переговоры проходили в швейцарском Бюргенштоке при посредничестве Катара и Пакистана. По информации Press TV, делегация Ирана уже покинула место проведения американо-иранских переговоров.

18 июня США и Иран дистанционно подписали меморандум о завершении конфликта. По информации представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, переговоры 21 июня должны были пройти в два раунда — сначала с посредниками, а затем с США.

Подробнее — в материале «Ъ» «Туман переговоров».