Иран сыграл вничью с Бельгией на ЧМ-2026

Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирана в матче группового этапа на чемпионате мира-2026. Теперь сборная исламской республики занимает первое место в группе G с двумя очками за две игры, Бельгия — с тем же количеством баллов на втором месте. Замыкают квартет Новая Зеландия и Египет, набравшие по одному очку в стартовых матчах.

На 25-й минуте нападающий Мехди Тареми забил гол после розыгрыша штрафного удара, однако с помощью VAR судья отменил его из-за офсайда. На 66-й минуте сборная Бельгии осталась в меньшинстве: арбитр предъявил красную карточку защитнику Натану Нгою, который фолом сорвал выход соперника один на один.

Матч проходил в Инглвуде, США, на стадионе «Соу-Фай Стэдиум». Следующий матч в группе пройдет между Новой Зеландией и Египтом сегодня в 4:00 по московскому времени. Чемпионат мира по футболу проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Персидский шах без мата».