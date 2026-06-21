ЦАХАЛ ликвидировал командира спецотряда «Исламского джихада» и боевика ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира спецотряда «Нухба» палестинской группировки «Исламский джихад» Заки Юсефа Махмуда Абу Мустафы и боевика военно-морского подразделения «Нухба» радикального движения ХАМАС Мохаммеда Усамы Абд аль-Азиза. Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛ в X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Israeli Military / Handout / Reuters Фото: Israeli Military / Handout / Reuters

Как утверждается в публикации, командир спецотряда «Исламского джихада» участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз и похищении израильтянина 7 октября 2023 года. Кроме того, он организовывал многочисленные атаки против ЦАХАЛ и использовал больницу Нассера «для террористической деятельности», заявили в пресс-службе.

19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил организацию в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по десяткам объектов на юге Ливана. Иран в ответ заявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Израиль после консультаций с США объявил о прекращении ударов, но отметил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий на юге Ливана «для устранения угроз».