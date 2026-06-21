ЦАХАЛ ликвидировал командира спецотряда «Исламского джихада» и боевика ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации командира спецотряда «Нухба» палестинской группировки «Исламский джихад» Заки Юсефа Махмуда Абу Мустафы и боевика военно-морского подразделения «Нухба» радикального движения ХАМАС Мохаммеда Усамы Абд аль-Азиза. Об этом рассказала пресс-служба ЦАХАЛ в X.
Фото: Israeli Military / Handout / Reuters
Как утверждается в публикации, командир спецотряда «Исламского джихада» участвовал в нападении на кибуц Нир-Оз и похищении израильтянина 7 октября 2023 года. Кроме того, он организовывал многочисленные атаки против ЦАХАЛ и использовал больницу Нассера «для террористической деятельности», заявили в пресс-службе.
19 июня Израиль и ливанская группировка «Хезболла» договорились о перемирии. В ночь на 20 июня ЦАХАЛ обвинил организацию в нарушении режима прекращения огня и нанес удары по десяткам объектов на юге Ливана. Иран в ответ заявил о закрытии Ормузского пролива. В тот же день Израиль после консультаций с США объявил о прекращении ударов, но отметил, что ЦАХАЛ сохранит свободу действий на юге Ливана «для устранения угроз».
Палестинская группировка «Исламский джихад» является союзником ХАМАС и совместно с ней противостоит Израилю. Обе организации признаны террористическими и запрещены в Российской Федерации. ЦАХАЛ неоднократно заявлял о ликвидации различных командиров этих движений не только в секторе Газа, но и за его пределами, в том числе в Ливане.
7 октября 2023 года боевики ХАМАС вторглись на юг Израиля, что стало началом текущего конфликта. В ответ Армия обороны Израиля начала военную операцию в секторе Газа с целью уничтожения ХАМАС и его военной инфраструктуры, а также освобождения заложников. Израильские военные заявляли о ликвидации тысяч боевиков и командиров ХАМАС.