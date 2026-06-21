Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 на ЧМ-2026 по футболу
Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии во втором туре группового этапа на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:0.
Матч Испании и Саудовской Аравии
Фото: Erik S.Lesser, AP
Испанский полузащитник Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте матча. С разницей в три минуты — на 21-й и 24-й минутах — испанский нападающий Микель Оярсабаль забил еще два мяча. На 49-й минуте саудовский защитник забил автогол. В дополнительное время — на 92-й минуте — ворота также поразил испанский полузащитник Ферран Торрес. Судьи, однако, последний мяч не засчитали.
По итогам матча Испания с четырьмя очками стала лидером турнирной таблицы группы H. Следом идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде, у которых по одному очку. В заключительном матче группового этапа испанцы сыграют против уругвайцев, сборная Саудовской Аравии встретится с командой Кабо-Верде. Встречи состоятся в ночь на 27 июня.
Матч Испания — Саудовская Аравия прошел на стадионе «Мерседес-Бенц» в американском штате Атланта. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, который открыл счет в матче в возрасте до 19 лет. Для него матч против Саудовской Аравии — первый на ЧМ в стартовом составе.
Об итогах матчей второго тура групп E и F читайте в материале «Кюрасао с Ромом».
Сборная Испании рассматривается как один из главных фаворитов чемпионата мира 2026 года, с шансами на победу, оцениваемыми аналитическим бюро Opta Sports в 17%. На групповом этапе ЧМ-2026 Испания выступает в группе H вместе с командами Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Этот турнир является первым в истории, который принимают сразу три страны — США, Канада и Мексика, и в нем впервые участвуют 48 сборных. Организаторы ожидают рекордный призовой фонд в $727 млн.
Перед матчем с Саудовской Аравией Испания уже сыграла вничью (0:0) со сборной Кабо-Верде, что стало одной из сенсаций чемпионата, так как Кабо-Верде впервые участвовала в Мундиале и считалась аутсайдером. Ламин Ямаль, забивший первый гол в ворота Саудовской Аравии, пропустил стартовый матч против Кабо-Верде из-за травмы подколенного сухожилия, полученной в апреле, и его участие в матче с Саудовской Аравией также находилось под вопросом. Саудовская Аравия в первом туре группового этапа также сыграла вничью с Уругваем (1:1).