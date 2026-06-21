Испания победила Саудовскую Аравию со счетом 4:0 на ЧМ-2026 по футболу

Сборная Испании одержала победу над командой Саудовской Аравии во втором туре группового этапа на чемпионате мира по футболу 2026 года. Встреча завершилась со счетом 4:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч Испании и Саудовской Аравии

Фото: Erik S.Lesser, AP Матч Испании и Саудовской Аравии

Фото: Erik S.Lesser, AP

Испанский полузащитник Ламин Ямаль открыл счет на 10-й минуте матча. С разницей в три минуты — на 21-й и 24-й минутах — испанский нападающий Микель Оярсабаль забил еще два мяча. На 49-й минуте саудовский защитник забил автогол. В дополнительное время — на 92-й минуте — ворота также поразил испанский полузащитник Ферран Торрес. Судьи, однако, последний мяч не засчитали.

По итогам матча Испания с четырьмя очками стала лидером турнирной таблицы группы H. Следом идут команды Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде, у которых по одному очку. В заключительном матче группового этапа испанцы сыграют против уругвайцев, сборная Саудовской Аравии встретится с командой Кабо-Верде. Встречи состоятся в ночь на 27 июня.

Матч Испания — Саудовская Аравия прошел на стадионе «Мерседес-Бенц» в американском штате Атланта. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль стал вторым футболистом в истории чемпионатов мира, который открыл счет в матче в возрасте до 19 лет. Для него матч против Саудовской Аравии — первый на ЧМ в стартовом составе.

Об итогах матчей второго тура групп E и F читайте в материале «Кюрасао с Ромом».