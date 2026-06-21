Кюрасао с Ромом

Второй тур соревнований в группах E и F североамериканского чемпионата мира вернул в play-off главного турнира одолевших — 2:1 — сборную Кот-д’Ивуара немцев и почти обеспечил его голландцам и японцам, разгромившим — 5:1 и 4:0 — шведов и тунисцев. А еще он неожиданно оставил в списке претендентов на него команду крошечного Кюрасао, благодаря подвигам своего голкипера Элоя Рома добившуюся нулевой ничьей против эквадорцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром (справа)

Фото: Reed Hoffmann, AP Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром (справа)

Фото: Reed Hoffmann, AP

Оба матча, состоявшиеся 20 июня в рамках второго тура соревнований в группе E чемпионата мира, получились исключительно персонифицированными. Немцы, которые в стартовом туре разнесли сборную Кюрасао со счетом 7:1, во встрече с противником более матерым долго мучились по полной программе. Ивуарийцам, конечно, повезло с двумя отмененными в первом тайме немецкими голами. Но и не сказать чтобы их лидерство, добытое ударом Франка Кессье, было абсолютно шальным. Родилось оно не столько из незадачливости фаворита, сколько из собственной прыти и классной физподготовки.

Выручила тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана тройная замена: он произвел ее через четверть часа после перерыва. Одним из вышедших на поле был форвард Дениз Ундав. В нем перед чемпионатом мира никак нельзя было разглядеть персонажа, на которого сборная Германии может опереться. Чуть скорректировала представления о его статусе встреча с командой Кюрасао: в ней Ундав также появился на поле во втором тайме и отметился голом. А после игры с ивуарийцами Нагельсману, возможно, предстоит поломать голову над тем, как интегрировать резервиста в основу. Наплевать на тот факт, что его дубль со вторым голом уже в компенсированное время позволил немцам перевернуть все с ног на голову, будет трудно.

А эти три очка, между прочим, гарантировали сборной Германии play-off, куда она возвращается после долгого перерыва. На двух первенствах, предшествовавших нынешнему, в России в 2018 году и Катаре в 2022-м, она умудрилась сойти уже на групповой стадии. На нынешнем первенстве первый раунд play-off — это 1/16, а не 1/8 финала.

Второй, еще более яркий герой дня — голкипер сборной Кюрасао Элой Ром. До этого вратарским хитом чемпионата было выступление футболиста из другой команды-дебютанта: благодаря во многом Возинье игроки из Кабо-Верде добились нулевой ничьей с испанцами. Но Ром его переплюнул. Возинье, чтобы добавить в послужной список такой почетный сухой матч, не понадобилось, строго говоря, совершать ничего именно сверхчеловеческого. А вот к достижению Рома, выступающего за клуб «Майами» (но не «Интер Майами» Лионеля Месси, а «Майами» куда менее приметный, из второй по рангу американской лиги), это определение клеится легко. Он отразил во встрече с эквадорцами 15 ударов. Сама по себе цифра удивительная. Вратарские спасения фиксируют на мировых первенствах с 1966 года. И до сих пор единственным, кто записал в свой актив полтора десятка, был голкипер сборной США Тим Ховард, славно потрудившийся в 2014 году в матче 1/8 финала с бельгийцами. Но Ховард все-таки пропустил от них два мяча в дополнительное время. А Ром не пропустил ничего, хотя били ему иногда в упор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между сборными Кюрасао и Эквадором

Фото: Hannah McKay / Reuters Матч между сборными Кюрасао и Эквадором

Фото: Hannah McKay / Reuters

И надо же, сборная Кюрасао, набрав очко, осталась перед заключительным туром в числе претендентов на участие в кубковой стадии. Чтобы участия добиться, запрыгнув на вторую или третью строчки, которые при хороших дополнительных показателях также открывают дорогу в 1/16 финала, нужно одолеть ивуарийцев. Собственно, выигрыш требуется и эквадорцам в матче с немцами.

В группе F во втором туре были одержаны две крупные победы. Голландцы неожиданно легко разобрались со шведами, а тунисцам не помог антикризисный ход, предпринятый руководством их федерации, после проигрыша со счетом 1:5 сборной Швеции в первом туре уволившим наставника Сабри Ламуши и назначившим на освободившийся пост Эрве Ренара. Примчавшийся в Мексику француз перетряхнул основу и игровую схему, хрипел и рычал возле бровки, но позитивного результата не добился. Японцы также проехались по не казавшейся недавно такой уж податливой сборной Туниса катком, разнеся ее — 4:0 — и досрочно лишив даже теоретических шансов на кубковую стадию. Ее не принесет даже выигрыш у голландцев.

Сама японская команда, как и голландская, ее уже едва ли пропустит. Четыре очка после двух матчей — это сумма, с которой можно прорваться в play-off и с третьего места, тем более при хорошей разнице мячей. А она хорошая у обеих команд.

Что касается шведов, то для них, судя по всему, осечка во встрече со сборной Японии будет смерти подобна с их-то нулевым соотношением забитых и пропущенных мячей. Да и ничья стопроцентной гарантией выхода в play-off не выглядит.

Алексей Доспехов