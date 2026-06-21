Кюрасао с Ромом
Дебютант мировых первенств благодаря вратарю сохранил шансы на play-off
Второй тур соревнований в группах E и F североамериканского чемпионата мира вернул в play-off главного турнира одолевших — 2:1 — сборную Кот-д’Ивуара немцев и почти обеспечил его голландцам и японцам, разгромившим — 5:1 и 4:0 — шведов и тунисцев. А еще он неожиданно оставил в списке претендентов на него команду крошечного Кюрасао, благодаря подвигам своего голкипера Элоя Рома добившуюся нулевой ничьей против эквадорцев.
Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром (справа)
Фото: Reed Hoffmann, AP
Оба матча, состоявшиеся 20 июня в рамках второго тура соревнований в группе E чемпионата мира, получились исключительно персонифицированными. Немцы, которые в стартовом туре разнесли сборную Кюрасао со счетом 7:1, во встрече с противником более матерым долго мучились по полной программе. Ивуарийцам, конечно, повезло с двумя отмененными в первом тайме немецкими голами. Но и не сказать чтобы их лидерство, добытое ударом Франка Кессье, было абсолютно шальным. Родилось оно не столько из незадачливости фаворита, сколько из собственной прыти и классной физподготовки.
Выручила тренера сборной Германии Юлиана Нагельсмана тройная замена: он произвел ее через четверть часа после перерыва. Одним из вышедших на поле был форвард Дениз Ундав. В нем перед чемпионатом мира никак нельзя было разглядеть персонажа, на которого сборная Германии может опереться. Чуть скорректировала представления о его статусе встреча с командой Кюрасао: в ней Ундав также появился на поле во втором тайме и отметился голом. А после игры с ивуарийцами Нагельсману, возможно, предстоит поломать голову над тем, как интегрировать резервиста в основу. Наплевать на тот факт, что его дубль со вторым голом уже в компенсированное время позволил немцам перевернуть все с ног на голову, будет трудно.
А эти три очка, между прочим, гарантировали сборной Германии play-off, куда она возвращается после долгого перерыва. На двух первенствах, предшествовавших нынешнему, в России в 2018 году и Катаре в 2022-м, она умудрилась сойти уже на групповой стадии. На нынешнем первенстве первый раунд play-off — это 1/16, а не 1/8 финала.
Второй, еще более яркий герой дня — голкипер сборной Кюрасао Элой Ром. До этого вратарским хитом чемпионата было выступление футболиста из другой команды-дебютанта: благодаря во многом Возинье игроки из Кабо-Верде добились нулевой ничьей с испанцами. Но Ром его переплюнул. Возинье, чтобы добавить в послужной список такой почетный сухой матч, не понадобилось, строго говоря, совершать ничего именно сверхчеловеческого. А вот к достижению Рома, выступающего за клуб «Майами» (но не «Интер Майами» Лионеля Месси, а «Майами» куда менее приметный, из второй по рангу американской лиги), это определение клеится легко. Он отразил во встрече с эквадорцами 15 ударов. Сама по себе цифра удивительная. Вратарские спасения фиксируют на мировых первенствах с 1966 года. И до сих пор единственным, кто записал в свой актив полтора десятка, был голкипер сборной США Тим Ховард, славно потрудившийся в 2014 году в матче 1/8 финала с бельгийцами. Но Ховард все-таки пропустил от них два мяча в дополнительное время. А Ром не пропустил ничего, хотя били ему иногда в упор.
Матч между сборными Кюрасао и Эквадором
Фото: Hannah McKay / Reuters
И надо же, сборная Кюрасао, набрав очко, осталась перед заключительным туром в числе претендентов на участие в кубковой стадии. Чтобы участия добиться, запрыгнув на вторую или третью строчки, которые при хороших дополнительных показателях также открывают дорогу в 1/16 финала, нужно одолеть ивуарийцев. Собственно, выигрыш требуется и эквадорцам в матче с немцами.
В группе F во втором туре были одержаны две крупные победы. Голландцы неожиданно легко разобрались со шведами, а тунисцам не помог антикризисный ход, предпринятый руководством их федерации, после проигрыша со счетом 1:5 сборной Швеции в первом туре уволившим наставника Сабри Ламуши и назначившим на освободившийся пост Эрве Ренара. Примчавшийся в Мексику француз перетряхнул основу и игровую схему, хрипел и рычал возле бровки, но позитивного результата не добился. Японцы также проехались по не казавшейся недавно такой уж податливой сборной Туниса катком, разнеся ее — 4:0 — и досрочно лишив даже теоретических шансов на кубковую стадию. Ее не принесет даже выигрыш у голландцев.
Сама японская команда, как и голландская, ее уже едва ли пропустит. Четыре очка после двух матчей — это сумма, с которой можно прорваться в play-off и с третьего места, тем более при хорошей разнице мячей. А она хорошая у обеих команд.
Что касается шведов, то для них, судя по всему, осечка во встрече со сборной Японии будет смерти подобна с их-то нулевым соотношением забитых и пропущенных мячей. Да и ничья стопроцентной гарантией выхода в play-off не выглядит.