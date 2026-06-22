Полна лавка агрохолдингов

Производитель свинины ГК «Лазаревское» запустит в Москве и соседних регионах свою сеть магазинов «Лазаревская лавка», которую до сих пор развивал только в Тульской области. Собственную розницу запускают и другие аграрии. Это объясняется стремлением повысить рентабельность в условиях противостояния с сетевым ритейлом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

ГК «Лазаревское» расширит собственную розницу. До 1 октября группа откроет пять магазинов под брендом «Лазаревская лавка» в Москве, а также начнет экспансию в соседние регионы. Об этом “Ъ” рассказали в самой компании. Ранее «Лазаревские лавки» агрохолдинг развивал только в домашнем регионе — Тульской области.

«Лазаревское» управляет 26 тыс. га сельхозземель, фермой на 3,2 тыс. голов крупного рогатого скота, свиноводческим комплексом на 55 тыс. голов и производством комбикормов мощностью 45 тыс. тонн в год. Ежегодное производство мяса — 10 тыс. тонн. По собственным данным, холдинг занимает около 77% рынка свинины в Тульской области. Выручка ООО «ПХ "Лазаревское"» в 2025 году выросла на 9%, до 3,3 млрд руб., чистая прибыль увеличилась на 30,9%, до 309,4 млн руб. Владелец и гендиректор — Кристина Романовская.

Решение развивать собственную розницу в Москве в «Лазаревском» связывают с запуском линейки премиальных продуктов и стремлением наладить работу с московскими ресторанами. В холдинге пояснили, что на первом этапе в открытие новых точек будет вложено более 50 млн руб. Оценив их работу, компания примет решение о развитии сети в других регионах. Продавать через собственную розницу «Лазаревское» рассчитывает 50% продукции.

Дополнительные каналы сбыта холдинг планирует развивать в условиях сдержанного роста спроса в категории. Согласно NTech, натуральные продажи мясной продукции в январе—марте в России выросли на 3% год к году, денежные — только на 8%.

«Лазаревское» не первый производитель мясных изделий, который сейчас может сделать ставку на собственную розницу. Издание Shopper’s обратило внимание, что сеть своих магазинов в апреле перезапустила группа «Дымов». Она открыла первый объект нового формата на Москворецком рынке, где сконцентрировалась на реализации собственной продукции «по выгодной цене без посредников».

Формат собственных магазинов для аграрных компаний мог стать актуальным в контексте растущего ценового противостояния с торговыми сетями. В марте противоречия между ними потребовали вмешательства Федеральной антимонопольной службы (см. “Ъ” от 24 марта).

Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что за развитием розницы обычно стоит стремление контролировать больше этапов — от выпуска продукции до логистики и продажи, это обеспечивает гибкую себестоимость и быстрый вывод новинок.

Господин Богданов предупреждает, что главный риск — высокая капиталоемкость. Проекты предусматривают большие вложения и длительную окупаемость. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин поясняет, что производители и переработчики мяса рассчитывают на увеличение рентабельности, но опыт с розницей редко оказывается удачным. Этот бизнес крайне сложный и низкомаржинальный. Успешное развитие магазинов предполагает и широкий ассортимент. «Сейчас никто не пойдет в магазин только за мясом»,— говорит господин Юшин.

Александра Мерцалова, Анатолий Костырев