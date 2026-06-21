Fars: Ормузский пролив остается закрытым для судоходства

Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.

«Ормузский пролив остается закрытым По данным военных источников, Ормузский пролив остается закрытым, и военно-морские силы КСИР не будут выдавать никаких разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Позже в канале указали, что через Ормузский пролив проходят только иранские суда. Исследовательская и аналитическая компания HFA, работающая в нефтегазовом инвестиционном секторе, сообщила, что через Ормуз проходят только суда, направляющиеся в исламскую республику.

20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив в ответ на удары израильской армии по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.