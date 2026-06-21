Fars: Ормузский пролив остается закрытым для судоходства
Ормузский пролив остается закрытым для судоходства. Об этом сообщает Telegram-канал со ссылкой на источник в вооруженных силах исламской республики.
«Ормузский пролив остается закрытым По данным военных источников, Ормузский пролив остается закрытым, и военно-морские силы КСИР не будут выдавать никаких разрешений на проход судов до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.
Позже в канале указали, что через Ормузский пролив проходят только иранские суда. Исследовательская и аналитическая компания HFA, работающая в нефтегазовом инвестиционном секторе, сообщила, что через Ормуз проходят только суда, направляющиеся в исламскую республику.
20 июня власти Ирана объявили о запрете на проход судов через Ормузский пролив в ответ на удары израильской армии по Ливану. В Центральном командовании армии США (CENTCOM) в свою очередь заявили, что движение судов продолжается в обычном режиме.
Иран ввел полный запрет на передвижение через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля 2026 года. Сразу после этого Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил уничтожать суда, которые попытаются пройти через пролив, и объявил, что он полностью контролирует стратегический морской коридор. США опровергают факт перекрытия пролива и обвиняют Иран в морском пиратстве.
Данное решение Ирана значительно влияет на мировую торговлю, так как через Ормузский пролив проходит около 20% мирового объема торговли нефтью и до 30% экспорта сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Полная блокада пролива может привести к росту цен на нефть выше $100 за баррель. Некоторые страны, включая Францию, предложили создать многонациональную миссию для обеспечения безопасности судоходства.
Власти Ирана сообщали, что готовы открыть пролив при условии, что США снимут морскую блокаду с иранских судов. При этом ранее Иран вводил плату в размере $2 млн за проход судов через пролив, однако некоторые компании, такие как японская Mitsui OSK Lines Ltd., отказались платить.