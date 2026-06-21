Туск прокомментировал конфликт Польши с Украиной словами «ошибка хуже преступления»
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обострение отношений между Варшавой и Киевом может негативно сказаться на обеих странах. По его оценке, конфликт способен привести к политическим, репутационным и экономическим потерям.
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«В политике, как известно, ошибка хуже преступления. В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряжение. Это не легкая задача»,— написал господин Туск в Х.
Выражение «Это хуже, чем преступление, это ошибка» (C'est pire qu'un crime, c'est une faute) означает политически роковой просчет, который приносит государству или обществу больше вреда, чем умышленное преступление. Автор высказывания — французский политик и юрист Антуан Буле де ла Мёрт, автор Гражданского кодекса Наполеона.
Поводом для обострения отношений между странами стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Награда была вручена господину Зеленскому в 2023 году по решению бывшего президента Польши Анджея Дуды. Свое решение Кароль Навроцкий объяснил героизацией на Украине УПА (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена).
В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от польской государственной награды, полученной ранее. Действия Варшавы в отношении Владимира Зеленского в министерстве назвали ошибочными.
Обострение отношений между Польшей и Украиной отмечалось и ранее, в частности, из-за ограничения Польши на ввоз украинского зерна, что вызвало критику со стороны президента Украины Владимира Зеленского, а также ответные действия польского премьер-министра Матеуша Моравецкого. На фоне этих событий украинский МИД вызывал польского посла. Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский подчеркивал, что Варшава всегда будет исходить из своих национальных интересов во внешней политике.\n\nКроме того, представители Польши, такие как министр канцелярии президента Марчин Пшидач, ранее заявляли, что Украина должна ценить роль Польши, которая оказывала ей значительную поддержку. Уже в августе 2023 года советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк выражал мнение, что после конфликта с Россией отношения между Киевом и Варшавой приобретут конкурентный характер, а позднее прогнозировал новые экономические конфликты со странами ЕС, приведя в пример Польшу.\n\nНапряженность в польско-украинских отношениях также обострялась из-за темы Волынской трагедии и героизации Украинской повстанческой армии (УПА; признана в России экстремистской и запрещена) на Украине. Польская общественность, согласно опросам, демонстрировала растущую усталость от украинского конфликта, и доля граждан, считающих, что Польша обязательно должна помогать Украине, значительно снизилась в 2023 году.