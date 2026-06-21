Туск прокомментировал конфликт Польши с Украиной словами «ошибка хуже преступления»

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что обострение отношений между Варшавой и Киевом может негативно сказаться на обеих странах. По его оценке, конфликт способен привести к политическим, репутационным и экономическим потерям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marius Burgelman, AP Фото: Marius Burgelman, AP

«В политике, как известно, ошибка хуже преступления. В разговорах с моими европейскими партнерами я стараюсь минимизировать потери и снижать напряжение. Это не легкая задача»,— написал господин Туск в Х.

Выражение «Это хуже, чем преступление, это ошибка» (C'est pire qu'un crime, c'est une faute) означает политически роковой просчет, который приносит государству или обществу больше вреда, чем умышленное преступление. Автор высказывания — французский политик и юрист Антуан Буле де ла Мёрт, автор Гражданского кодекса Наполеона.

Поводом для обострения отношений между странами стало решение президента Польши Кароля Навроцкого лишить украинского лидера Владимира Зеленского высшей государственной награды страны — ордена Белого орла. Награда была вручена господину Зеленскому в 2023 году по решению бывшего президента Польши Анджея Дуды. Свое решение Кароль Навроцкий объяснил героизацией на Украине УПА (Украинской повстанческой армии; признана в России экстремистской и запрещена).

В ответ министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отказался от польской государственной награды, полученной ранее. Действия Варшавы в отношении Владимира Зеленского в министерстве назвали ошибочными.