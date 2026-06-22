Парк приключений «Дримвуд» открыл летний сезон на курорте Сбера «Манжерок»

В парке семейных приключений «Дримвуд» курорта «Манжерок» стартовал летний сезон. Крупнейший центр семейного туризма в Сибири в этот день привлек около 4 тысяч гостей.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Для посетителей открылись семь аттракционов, тематические пространства, игровые зоны и гастрономические локации. Насыщенная развлекательная программа включала концертные выступления, интерактивные спектакли, иллюзионное и огненное шоу, мастер-классы и анимацию для гостей всех возрастов. Кульминацией праздника стали мультимедийное шоу «Легенда о Белом Марале».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Одним из самых популярных аттракционов первого дня работы стал экстремальный маятник «Оракул». Аттракцион сочетает высокую скорость, зависания в невесомости и повороты на 360 градусов, став одной из главных точек притяжения для любителей острых ощущений.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

А для самых юных гостей настоящим открытием стал аттракцион «Умка» от «Союзмультфильма». Этот аттракцион — часть первой и единственной в России тематической зоны аттракционов, созданной в сотрудничестве с киностудией «Союзмультфильм». Здесь любимые герои оживают прямо перед глазами: если вместе с Чебурашкой гости поднимаются на шестиметровую высоту и на мгновение ощущают легкую невесомость, то в компании героев Простоквашино ребята любуются панорамными видами парка. А аттракцион «Оранжевая Корова» станет первым колесом обозрения для самых маленьких гостей.

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Центральным символом парка «Дримвуд» стала 32-метровая скульптура «Голова Белого Марала». Образ марала выбран не случайно: в культуре народов Алтая он является одним из ключевых символов природы и духовного наследия региона. В вечернее время скульптура становится площадкой для мультимедийного шоу «Легенда о Белом Марале», созданного по мотивам алтайской мифологии. Проект уже получил профессиональное признание, став победителем премии «ПРО ПАРК» в номинации «Лучший проект, технология или решение для развлекательного бизнеса».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Все, что сделано в парке “Дримвуд”, — для детей и взрослых, которые любят приключения. Именно открытие таких мест нас вдохновляет, большое счастье видеть радость на лицах детей. Уверен, что парк обретет своих постоянных поклонников и станет популярным среди семей со всей России. В первый же день парк “Дримвуд” посетило около 4 тысяч человек, и мы рассчитываем, что за год он примет свыше 150 тысяч гостей».

Фото: Предоставлено пресс-службой курорта «Манжерок»

Людмила Кузнецова, генеральный директор парка «Дримвуд»:

«Увидеть сегодня улыбки тысяч людей со всей страны — главная награда за наш труд. Сегодня было яркое открытие, но впереди нас ждет еще очень большая работа. К концу лета мы запустим новые аттракционы, которые подарят гостям более экстремальные эмоции, включая башню свободного падения “Эхо гор” высотой 38 метров и диско-костер “Лесной вихрь” с трассой протяженностью 92 метра».

Юлианна Слащева, Председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм»:

«Киностудия “Союзмультфильм” сегодня формирует объемный мир героев и историй, работая в концепции 360, а это значит, что и дети, и взрослые могут встретиться с любимыми персонажами не только с помощью экрана, но и во время досуга, обучения. Наше сотрудничество с курортом “Манжерок” позволило создать в реальности волшебное пространство, которое объединяет поколения с помощью анимации и знакомых героев».

Помимо аттракционов, гостям в парке доступны аркадные игры «Лесные забавы», анимационные программы, интерактивные представления, мастер-классы, сувенирный магазин и гастрономические локации.

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Парк «Дримвуд» расположен на территории всесезонного курорта Сбера «Манжерок» в Республике Алтай. Проект реализуется как часть развития туристической инфраструктуры Республики Алтай и направлен на расширение возможностей круглогодичного отдыха в регионе. Реализация проекта позволила создать свыше 300 рабочих мест. Всего на всесезонном курорте Сбера «Манжерок» создано более 3 тысяч 700 рабочих мест. Помимо парка приключений, на территории всесезонного курорта «Манжерок» гостям доступны канатные дороги, экотропы, родельбан, всесезонный тюбинг и другие объекты всесезонной инфраструктуры.

Видео: Людмила Кузнецова, генеральный директор парка «Дримвуд»

ООО «ВК «Манжерок»