Инвесторы вложили рекордные $120 млрд в фонды американских акций за неделю

Мировые инвесторы рекордными темпами наращивали вложения в американские фонды акций после новостей о деэскалации между США и Ираном и на фоне ажиотажа вокруг рекордного размещения SpaceX. За неделю до 17 июня чистый приток в такие фонды, по оценкам «Ъ» на основе данных EPFR и Bank of America, достиг почти $120 млрд.

Основной интерес пришелся на технологический сектор и крупнейшие компании США. На этом фоне фонды американских технологических компаний привлекли $19,2 млрд, а фонды крупных корпораций — $60,5 млрд. Инвесторы фактически закладывались на продолжение бума ИИ и рост оценок в технологическом сегменте.

Одновременно заметно ослаб спрос на другие рынки. Отток из китайских фондов за неделю вырос почти втрое, до $9 млрд, а из европейских — до $1,2 млрд. По оценкам участников рынка, часть капитала могла перетекать в США из-за отсутствия там сопоставимых драйверов роста и из-за снижения геополитических рисков.

Российский рынок, напротив, оказался под давлением падения нефти. За неделю индекс Мосбиржи снизился на 3,7% и опустился к 2400 пунктам, а отраслевой индекс нефтегазового сектора потерял 7,5%. Падение цен на Brent усилило опасения по поводу бюджета и инфляции, что может осложнить политику Банка России.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Американские акции стали великими снова».