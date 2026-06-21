Американские акции стали великими снова

Договоренности США и Ирана по завершению вооруженного конфликта и рекордное IPO SpaceX воодушевили инвесторов на американском фондовом рынке. За неделю, закончившуюся 17 июня, чистый приток средств в фонды американских акций составил рекордные $120 млрд. Для участия в крупнейшем IPO деньги могли выводиться из других стран, в том числе из фондов Китая, отток средств из которых за неделю вырос втрое, до $9 млрд. Российский рынок оказался в числе аутсайдеров из-за падения цены на нефть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters Фото: Brendan McDermid / File Photo / Reuters

О том, что международные инвесторы рекордными темпами наращивали вложения в фонды акций американских компаний, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), клиенты таких фондов увеличили вложения за неделю, закончившуюся 17 июня, почти на $120 млрд. Это в 11 раз больше объема средств, инвестированного неделей ранее, и максимальный положительный результат за все время наблюдений EPFR. С начала года фонды привлекли более $341 млрд.

Инвесторы делали ставку на продолжающийся бум ИИ в США, а также IPO SpaceX, которое состоялось 12 июня. Первичное размещение акций компании Илона Маска стало крупнейшим в истории, более чем втрое превысив рекорд саудовской нефтяной компании Saudi Aramco (2019 год, $26 млрд). «Крупное размещение в AI/tech-сегменте работает как переоценочный якорь. Оно не просто привлекает деньги в одну новую бумагу, а заставляет рынок заново смотреть на допустимые мультипликаторы всей AI-корзины»,— отмечает глава инвестиционного офиса Astero Falcon Елена Нефедова.

На этом фоне американские фонды технологических компаний привлекли рекордный объем средств $19,2 млрд.

Одновременно с этим фонды компании большой капитализации собрали $60,5 млрд. «Инвесторы боятся не риска, а риска не участвовать в главной сделке цикла»,— отмечает госпожа Нефедова.

Ажиотаж на американском рынке наложился на новости о подписании США и Ираном меморандума о прекращении боевых действий, постепенном открытии Ормузского пролива для судоходства и снятии американской блокады с иранских портов (см. “Ъ” от 16 июня). Иранский риск удерживал в рынке сразу три премии: нефтяную, инфляционную и волатильности, ограничивая спрос на акции. Как отмечает Елена Нефедова, пока сохранялся риск эскалации, инвесторам было сложно полностью игнорировать сценарий более дорогой нефти, более высокой инфляции и более жесткой политики ФРС.

Деэскалация ситуации привела к исчезновению ключевого возражения против дорогих акций — риска нового инфляционного импульса через высокую цену нефти.

По итогам минувшей недели стоимость нефти Brent упала на 8% и впервые с начала марта вернулась к уровню $80 за баррель. За месяц котировки упали на 25%. Падение цены на нефть, как отмечает независимый портфельный управляющий по глобальным рынкам Алена Николаева, важно для акций, поскольку снижает инфляционные ожидания, уменьшается риск более жесткой политики ФРС.

Выиграли от падения цен на нефть и фонды Европы, продажи которых сократились за неделю втрое, до $1,2 млрд. «Инвесторы стали пересматривать наиболее негативные сценарии для европейской экономики, которая остается чувствительной к ценам на энергоносители»,— отмечает аналитик Sirius Capital Анна Казарян.

В таких условиях усилилась переаллокация из временно менее интересного китайского рынка, чистый отток из которого составил по итогам недели $9 млрд. Это в 4,5 раза больше потерь неделей ранее. «В Китае давление на недвижимость никуда не делось, дефляционные риски на месте, прибыль компаний растет вяло, регуляторная среда с большой долей неопределенности плюс нет такого же мощного инвесттриггера, как AI в США»,— объясняет госпожа Николаева.

Улучшение геополитической ситуации в мире оказало негативное влияние на российский рынок. По итогам минувшей недели индекс Московской биржи снизился на 3,7% и впервые с декабря 2024 года опустился до уровня 2400 пунктов. При этом отраслевой индекс «Нефть и газ» потерял 7,5%. Обвалившиеся цены на нефть, как отмечает управляющий по глобальным рынкам General Invest Александр Ковалев, могут усложнить и без того непростую ситуацию с бюджетом. А это проинфляционный риск, за которым следит Банк России. По итогам пятничного заседания ЦБ снизил ставку лишь на 0,25 процентного пункта, до 14,5% (см. “Ъ” от 20 июня).

Виталий Гайдаев