В Екатеринбурге водителя автобуса №67 задержали после конфликта с подростками на маршруте. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе городской полиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщал близкий к мэрии Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», конфликт произошел вечером. Подростки нарушали правила поведения в автобусе, в том числе курили в салоне.

После замечания водителя, по данным канала, начала драка. Подростки, как утверждается в сообщении, применили электрошокер, а водитель — нож. После этого он сам обратился в полицию.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» подтвердили информацию о том, что в «Гортрансе» после инцидента обсудят установку тревожных кнопок в автобусы. С их помощью можно будет вызвать полицию.

Анна Капустина